Bp Stułkowski: Dla mnie siostra Faustyna jest Doktorem Kościoła

„Dziękujemy Ci Boże za tę prostą, świętą nauczycielkę siostrę Faustynę” – mówił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku w Płocku biskup Szymon Stułkowski. Hierarcha przewodniczył uroczystej Mszy świętej w 94. rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej w tym mieście.

Tomasz Zielenkiewicz

Biskup Stułkowski w homilii przypomniał, że w 2011 roku w krakowskich Łagiewnikach zrodziła się myśl, żeby poprosić papieża o to, by ogłosił siostrę Faustynę Doktorem Kościoła. „W XVIII wieku papież Benedykt XIV ustalił warunki, jakie są potrzebne, żeby kogoś ogłosić Doktorem Kościoła. Jest to przede wszystkim doktryna, czyli treść, którą Bóg przekazuje przez tego człowieka, która ma ważne znaczenie dla Kościoła, a potem świadectwo życia tego człowieka i oddanie Bogu. Z prośbą zwrócono się do papieża Benedykta XVI, a potem drugi raz do papieża Franciszka” – przypomniał.

Biskup zaznaczył, że obecnie jest 35 Doktorów Kościoła, wśród których są cztery kobiety — Teresa z Ávili, Katarzyna ze Sieny, Teresa z Lisieux i Hildegarda z Bingen. „Siostra Faustyna byłaby piątą, może trzeba o to prosić po raz kolejny, tym bardziej że widzimy, jak bardzo świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia i jak bardzo to, co Jezus przekazał przez siostrę, jest nam potrzebne dzisiaj” – dodał biskup. „Ręka, która błogosławi, ręka, która wskazuje na serce, z którego spod szaty wychodzą promienie, poranione stopy. Znak miłości miłosiernej, odkupienia świata, przebaczenia, zbawienia. Potrzebujemy tego jak niezbędnego lekarstwa” – podkreślał biskup, wskazując na słynny obraz Jezusa Miłosiernego.

„Ale może nie trzeba nawet zabiegać o to, bo dla mnie siostra Faustyna już jest Doktorem Kościoła. Nawet jeśli ktoś tego nie ogłosił” – dodał biskup. „Dziękujemy za tę prostą, świętą nauczycielkę siostrę Faustynę. Chcemy się fascynować Twoim miłosierdziem, chcemy je głosić naszym życiem” – dodał biskup płocki.

W modlitwie biskup płocki prosił też o zdrowie dla papieża Franciszka.

Siostra Faustyna Kowalska w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku przebywała w latach 1930-1932. 22 lutego 1931 roku miała pierwsze objawienie Jezusa. Opisała je tak: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

Uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia są częścią obchodów Jubileuszu 950-lecia Diecezji Płockiej, który trwa od listopada 2024 roku.

