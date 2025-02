Bp Lechowicz: posługi kapelanów nie da się zastąpić obecnością psychologa

O potrzebnej i dobrze przyjmowanej w środowisku służb mundurowych posłudze kapelanów, mówi w rozmowie z mediami watykańskimi bp Wiesław Lechowicz. Biskup polowy Wojska Polskiego przebywa w Rzymie w związku ze spotkaniem ordynariuszy polowych z różnych stron świata oraz rozpoczynającego się jutro Jubileuszu Wojska, Policji i Służb Mundurowych.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Biskupi polowi z Europy i wybranych krajów Ameryki Południowej obradują w Rzymie w ramach spotkania zorganizowanego z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News bp Wiesław Lechowicz, spotkanie to jest okazją do wymiany doświadczeń związanych z posługą kapelanów wojskowych i refleksją nad przesłaniem nadziei, wpisanego w ich misję – zgodnie z hasłem trwającego Roku Świętego.

Potrzeba wsparcia zwłaszcza młodych żołnierzy

„Widać wyraźnie, że żyjemy w globalnej wiosce i problemy, które na przykład obserwujemy w Polsce, pokrywają się z tymi, które występują w innych częściach świata” – mówi bp Lechowicz na półmetku spotkania. Jak dodaje, wymiana poglądów z biskupami polowymi potwierdza potrzebę towarzyszenia żołnierzom. „Ta posługa duszpasterska jest bardzo ważna i z punktu widzenia religijnego, i z punktu widzenia psychologicznego, żołnierze młodszego pokolenia tego wsparcia psychologicznego bardzo potrzebują” – dodaje.

Żołnierze – strażnikami nadziei

„Temat «Pielgrzymi nadziei» bardzo koresponduje z posługą żołnierzy i kapelanów, zwłaszcza wojskowych, ponieważ kapelan powinien być źródłem nadziei dla żołnierza, który pełni swoją posługę z narażeniem zdrowia, z narażeniem życia” – zaznacza hierarcha. Podkreśla, że każdy żołnierz w jakimś sensie jest „nośnikiem nadziei”, jako ten, który stoi na straży bezpieczeństwa i pokoju całego kraju.

„Pokój i bezpieczeństwo, to nasza wspólna nadzieja, jeżeli żołnierz stoi na straży tych wartości, to znaczy, że stoi też w pewnym sensie na straży nadziei, która wypełnia serce każdego człowieka – mówi – Natomiast oczywiście, jako kapelani wojska musimy zwracać uwagę na to, by nie tylko te nadzieje, powiedziałbym zwyczajne, codzienne, były realizowane i spełniane, ale też, żebyśmy nie tracili z oczu tej najważniejszej nadziei, jaką jest zbawienie”. Podkreśla, że umocnieniu tej perspektywy służy jubileuszowa pielgrzymka.

Najpierw towarzyszyć, potem ewangelizować

Jak podkreśla bp Lechowicz, rola kapelana polega na towarzyszeniu żołnierzowi nie tylko w wymiarze religijnym, ale w po prostu: w pełnionej przez niego służbie. „Kapelan może nieść żołnierzowi przesłanie Ewangelii wtedy, kiedy będzie towarzyszył mu, kiedy będzie brał udział w różnych ćwiczeniach, które on podejmuje, kiedy będzie się interesował jego sprawami, jego problemami. Oczywiście z całą delikatnością, z uszanowaniem wolności żołnierza – mówi - Wówczas człowieczeństwo kapelana może stać się punktem wyjścia i do nawiązania bliższej relacji z Chrystusem i do ożywienia życia religijnego.”

Kapelana nie zastąpi psycholog

Pytany o to, czy posługę kapelana można zastąpić obecnością psychologa, bp Lechowicz zaprzecza, mówiąc, że sprawdziłoby się to jedynie „do pewnego stopnia”, jako że sfera duchowa przekracza kompetencje psychologa. „Natomiast muszę powiedzieć, że właśnie kapelan często wykorzystuje swoją wiedzę psychologiczną do tego, aby pomagać żołnierzom” – mówi.

Liczna obecność polskich służb podczas jubileuszowych spotkań

Biskup polowy podkreśla, że Polska cieszy się zarówno dużą liczbą kapelanów, jak też zrozumieniem znaczenia ich posługi zarówno ze strony władz, dowódców, jak też samych żołnierzy. „Przykładem tego jest również ich bardzo liczny udział w pielgrzymce jubileuszowej – mówi – Bierze w niej udział ok. 400 żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Oprócz Wojska Polskiego są wśród nich także funkcjonariusze m.in. Straży Granicznej, Policji i Służby Więziennej.”

Jak dodaje bp Lechowicz, oprócz tej oficjalnej delegacji, do Rzymu przyjeżdżają też pielgrzymki zorganizowane przez parafie wojskowe i wojskowo-cywilne.

Spotkanie z Papieżem Franciszkiem i hołd dla św. Jana Pawła II

Polscy pielgrzymi, którzy w drodze do Rzymu odwiedzili Padwę i Loreto, w sobotę przejdą przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej oraz złożą kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II. W niedzielę wezmą udział w Mszy św. i południowej modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Wracając do Polski zatrzymają się natomiast w Asyżu.