Bp Lechowicz: kwestie duchowe ważne dla służb mundurowych

Będąc biskupem polowym na każdym kroku zauważam, że zarówno dowódcy Wojska Polskiego, jak również i żołnierze, mają tę świadomość, że oprócz sprzętu, oprócz wyposażenia, morale żołnierza jest bardzo ważne - powiedział Radiu Watykańskiemu – Vatican News bp Wiesław Lechowicz, podsumowując Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Specyfika polskiego duszpasterstwa służb mundurowych

Zdaniem bp. Wiesława Lechowicza „specyfika kapelanów w Polsce, w porównaniu z posługą kapelanów w innych krajach, polega głównie na tym, że mamy do czynienia w Wojsku Polskim z większością przynależącą do Kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast w innych krajach katolicy stanowią o wiele mniejszy procent czy w ogóle jakąś mniejszość w skali ogólnokrajowej”.

Istnieje jednak wiele cech wspólnych duszpasterstwa wojskowych w Polsce i innych krajach. Przed rozpoczęciem Jubileuszu Wojska, Policji i Służb Mundurowych bp Lechowicz uczestniczył w spotkaniu biskupów polowych z Europy i innych kontynentów. „Wszyscy podkreślali rolę kapelana, który powinien towarzyszyć, być blisko żołnierzy, który powinien ich rozumieć, który powinien być otwarty na ich potrzeby” - zaznaczył biskup polowy Wojska Polskiego.

Polska delegacja na Jubileuszu Służb Mundurowych (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Przejście przez Drzwi Święte kulminacją Jubileuszu

Bp Lechowicz wskazał, że wśród polskich mundurowych „było bardzo duże zainteresowanie” uczestnictwem w Jubileuszu. Polska delegacja na Jubileusz Służb Mundurowych miała okazję uczestniczyć we Mszy św. w kościele jubileuszowym Chiesa Nuova w Rzymie i przejść przez Bramę Świętą. Była także w Domu Polskim przy Via Cassia oraz przy Kościele Polskim pw. św. Stanisława BM. Na zakończenie w niedzielę, 9 lutego polscy mundurowi uczestniczyli wraz z delegacjami ze 100 krajów świata we Mszy św. na Placu św. Piotra pod przewodnictwem Papieża Franciszka. W sumie na Jubileusz zarejestrowało się ponad 30 tys. osób. Przewidziano też występy kilku zespołów muzycznych.

„Msza św. na Placu św. Piotra na pewno wywarła największe wrażenie na wszystkich uczestnikach - opowiedział bp Lechowicz. - Natomiast wydaje się, że chyba najważniejszy, taki moment kulminacyjny to było przejście przez Bramę Świętą, kiedy modliliśmy się, kiedy prosiliśmy Pana Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego, w sposób szczególny kierowaliśmy do Pana Boga modlitwę o pokój”. Biskup polowy Wojska Polskiego podkreślił, że żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych „służą właśnie temu celowi, jakim jest pokój”. Zaznaczył, że obecnie na świecie toczy się wiele konfliktów, dlatego „temat pokoju i modlitwa o pokój jest czymś tak bardzo ważnym i fundamentalnym”.

