Biskup Reykjavíku: Kościół w Islandii jest pełen nadziei na przyszłość

Biskup Reykjavíku, kapucyn, David Tencer podkreśla rosnącą różnorodność Kościoła katolickiego w Islandii oraz konieczność zaufania młodemu pokoleniu wiernych. Hierarcha, uczestnicząc w pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu, zwrócił uwagę na znaczenie imigrantów w budowaniu wspólnoty katolickiej na wyspie.

Hannah Brockhaus (NCR), Tomasz Zielenkiewicz

„Kościół katolicki w Islandii jest w 90 procentach wspólnotą imigrantów. W naszej katedrze w niedzielę można usłyszeć ponad 50 różnych języków” – powiedział biskup Tencer w rozmowie z „National Catholic Register”. Jak dodał, wielokulturowość wspólnoty katolickiej jest wyzwaniem, ale także szansą na wzajemne ubogacenie.

Obecnie w Islandii oficjalnie zarejestrowanych jest około 15,5 tys. katolików, jednak według biskupa ich rzeczywista liczba może być nawet trzy lub czterokrotnie większa. Biskup Tencer, który pochodzi ze Słowacji, przybył do Islandii jako misjonarz w 2004 roku. Jak wspomina, nie znał wówczas języka islandzkiego i słabo posługiwał się angielskim. „Nie przyszedłem jako misjonarz, który ma coś do zaoferowania, ale jako ten, kto sam potrzebował pomocy” – powiedział.

Po latach pracy duszpasterskiej w 2015 roku został mianowany biskupem Reykjavíku. Jak sam zaznacza, mimo pełnionej funkcji, nadal pozostaje „bratem Dawidem”. Jego powołanie ukształtowało się w rodzinnej Słowacji, gdzie był jednym z dziesięciorga dzieci. „Byliśmy radosną rodziną. Czasem trudno było nam się razem modlić, bo zawsze ktoś zaczynał się śmiać” – wspomina z uśmiechem. Wpływ na jego powołanie miał aktywny udział w życiu parafialnym, już w wieku 5 lat jako ministrant służył do Mszy świętej. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 23 lat. Po kilku latach pracy jako ksiądz diecezjalny poczuł powołanie do życia zakonnego i za zgodą biskupa wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Biskup Tencer opowiedział też o kwestii powołań w islandzkim Kościele. „Kiedy zaczynałem posługę jako biskup, sytuacja była dość trudna, ponieważ byłem najmłodszym członkiem duchowieństwa w diecezji” - wspomina. To jednak nie podważyło jego wiary i optymizmu. Po prawie 10 latach kierowania diecezją Reykjavik dziś można dostrzec owoce. Diecezja miała swoje pierwsze święcenia kapłańskie w 2023 r. i ma obecnie dwóch seminarzystów w trakcie formacji. „Nie obawiam się więc o przyszłość diecezji Reykjavik” - powiedział. „Mamy mnóstwo powołań... in potenza [potencjalnie]”.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)