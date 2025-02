Anglia: dla młodych wiara jest czymś „nowym i ekscytującym”

W Anglii i Walii rośnie liczba katolików uczestniczących w niedzielnej Mszy Św. Badania wskazują również, że młodzi Brytyjczycy w większości określają siebie jako „bardzo” lub „dosyć” duchowi.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

Konferencja Biskupów Anglii i Walii podaje, że w 2023 roku liczba praktykujących wiernych wzrosła o około 50 tysięcy. Podobną tendencję zaobserwowano w Szkocji.

„Wygląda na to, że napływ nowych osób, dołączających do Kościoła jest po raz pierwszy większy niż liczba osób odchodzących” – komentuje socjolog religii, prof. Stephen Bullivant.

Badania sondażowne OnePoll pokazują również, że pokolenie Z – osoby w wieku 18–24 lat – o połowę rzadziej określają siebie jako ateiści niż osoby w wieku 45–60.

62 proc. młodych ludzi, ankietowanych przez OnePoll stwierdziło, że są „bardzo” lub „dosyć” duchowi. Zdaniem profesora Bullivant ma to związek z powszechnym wychowaniem dzieci i młodzieży bez żadnej religii, a to oznacza to, że dla pokolenia Z wiara może być czymś „nowym i ekscytującym”.