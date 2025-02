Biskup Earl Fernandes od 2,5 roku jest ordynariuszem diecezji Columbus w amerykańskim stanie Ohio

Amerykańska diecezja, w której szybko przybywa kapłanów

W diecezji Columbus w USA w ciągu dwóch i pół roku liczba kandydatów do kapłaństwa wzrosła z 17 do 40 osób. Diecezja wysyła seminarzystów i księży na studia do Rzymu. Odkąd biskupem diecezji został Earl Fernandes, wdrożono program rozeznawania powołań wśród młodzieży, który przynosi zaskakujące owoce.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Wojciech Rogacin - Watykan Podczas uroczystości wyświęcenia na biskupa diecezji Columbus w USA Earl Fernandes powiedział zgromadzonym, że w tej diecezji jest teraz więcej wyświęconych biskupów niż księży. Zgromadzeni się roześmieli, jednak bp Fernandes miał poczucie powagi sytuacji. „W tamtym czasie nie było nowo wyświęcanych księży w diecezji. Miałem więc na początku dwa wyzwania: ewangelizację oraz starania o wzrost powołań kapłańskich" – mówi Mediom Watykańskim bp Fernandes, który przybył do Rzymu z końcem lutego - papieskiego miesiąca modlitw o powołania. Program rozeznawania powołań Nowy biskup Columbus szybko wdrożył program powołaniowy, który zaowocował wzrostem liczby seminarzystów w ciągu 2,5 roku z 17 do 40. W tym roku wyświęcono też pięciu nowych księży. „To oznacza, że wierni mają łatwiejszy dostęp do sakramentów" – cieszy się bp Earl Fernandes. Wzrost powołań diecezja zawdzięcza systematycznej pracy. „Mamy bardzo sprawnego dyrektora ds. powołań" – opowiada bp Fernandes. „Stworzyliśmy projekt o nazwie Melchizedek - dni rozeznawania powołań wśród młodzieży. Organizujemy weekendy powołaniowe w Papieskim Collegium Josephinum, w którym mieści się seminarium, a także tzw. Obiady Andrzeja – cztery razy w roku spotykam się na obiedzie z młodymi mężczyznami, którzy rozeznają swoje powołanie. Podczas tych obiadów odpowiadam na pytania, seminarzyści opowiadają swoje świadectwa" - dodaje duchowny. Młodzi ludzie mają więc regularny kontakt z biskupem, z seminarzystami i mogą zobaczyć, jak wygląda droga kapłańskiego życia. Napełnić się miłością do Papieża i Kościoła Biskup dba o kształcenie księży i seminarzystów. Potrzeba wykształconych księży, by mogli prowadzić skuteczny dialog ze świeckimi. Diecezja wysyła księży i seminarzystów na nauki do Rzymu. Obecnie studiuje tu dwóch seminarzystów z diecezji Columbus oraz pięciu księży. Daje to im możliwość przebywania bliżej Ojca Świętego, mogą tu się zetknąć z Kościołem powszechnym, mogą zdobyć kwalifikacje, aby wykładać w seminarium duchownym. „Oni tu się napełnią miłością do Kościoła powszechnego, do Ojca Świętego i przywiozą tę miłość z powrotem do naszej diecezji" – dodaje bp Earl Fernandes.