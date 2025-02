Abp Szewczuk: Ukraińcy muszą dziś mówić jednym głosem

Jedność wszystkich Ukraińców jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek - powiedział arcybiskup Swiatosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Wezwał wiernych do modlitwy o tę jedność 25 lutego, w trzecią rocznicę zakrojonej na pełną skalę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wojciech Rogacin - Watykan

Potrzebna jest jedność

„Patrzymy z godnością w oczy tych, którzy są gotowi słuchać i rozmawiać z ukraińskim rządem i ukraińskim narodem, który musi mówić jednym głosem. Ta jedność jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek dla naszej przyszłości” - powiedział abp Światosław Szewczuk w swoim cotygodniowym przesłaniu 16 lutego.

Podziękował politykom, którzy w parlamencie Ukrainy podjęli uchwałę o ustanowieniu 24 lutego Narodowym Dniem Modlitwy. W tym dniu przypada rocznica rosyjskiej inwazji na pełną skalę na terytorium Ukrainy.

„W tym dniu będziemy wspominać naszych bohaterów, modlić się za naszych braci i siostry na terytoriach okupowanych, za armię ukraińską i modlić się o jedność naszego narodu, bo to stanowi o sile budowania państwa” - powiedział arcybiskup. „Dlatego wzywam do tego naszych polityków, wojskowych, społeczeństwo obywatelskie i przywódców religijnych” - dodał.

Abp Szewczuk: Niezależna Ukraina z woli obywateli

Słowa zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego szczególnie znacząco wybrzmiały w kontekście dyskutowanego obecnie międzynarodowego planu pokojowego dla Ukrainy. Duchowny przypomniał, że niezależna i demokratyczna Ukraina powstała z woli narodu, wyrażonej w demokratycznym głosowaniu.

„Dziś pamiętajmy, że Ukraina została uznana za niepodległe państwo nie dlatego, że politycy w erze postsowieckiej kierowali się wartościami demokracji i wolności, ale z powodu wyboru jej obywateli. Ukraina przetrwała jako demokratyczne państwo europejskie, ponieważ jej obywatele dokonali europejskiego i demokratycznego wyboru na Majdanie w opozycji do sił prorosyjskich. Ukraina otrzymała odpowiednią pomoc z całego świata, aby stawić czoła agresorowi nie dlatego, że Zachód bał się Rosji, ale dlatego, że Ukraińcy pokazali wszystkim, że rosyjskiego agresora można i trzeba powstrzymać” - argumentował abp Szewczuk.

Szukać wsparcia w Kościele

Hierarcha stwierdził, że obecnie panuje niepewność wśród Ukraińców na całym świecie, co do ich przyszłości. Zastanawiają się, co będzie z nimi dalej, jaki będzie los ukraińskiego emigranta poza ojczyzną. „Kościół obejmuje wszystkie swoje dzieci i mówi im jeszcze raz: Jestem z wami wszędzie, bez względu na to, gdzie jesteście lub byliście. To daje nam siłę, nadzieję” - mówił abp Szewczuk.