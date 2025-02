Abp Vincenzo Paglia

Abp Paglia o odpowiedzialności Europy wobec rozwoju AI

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia abp Vincenzo Paglia wzywa instytucje społeczne do znalezienia modelu wspólnego zarządzania sztuczną inteligencją. Apeluje do państw Europy, by, dzięki swojej humanistycznej tradycji, pomogły odkryć na nowo centralne miejsce osoby w hipertechnologicznym świecie.

Vatican News Tysiąc wpływowych osobistości w dziedzinie sztucznej inteligencji AI zgromadziło się w Paryżu 10 i 11 lutego na międzynarodowej konferencji poświęconej tej najnowszej technologii, która może zrewolucjonizować otaczającą rzeczywistość. Szczyt, któremu współprzewodniczą Indie, ma na celu określenie podstaw globalnego zarządzania sztuczną inteligencją. Korzystając ze bogatego nauczania Papieża w tej dziedzinie, Papieska Akademia Życia od lat zaangażowana jest w działania na rzecz etycznego aspektu rozwoju sztucznej inteligencji. Abp Paglia jest rzecznikiem spojrzenia Kościoła na ten temat, w szczególności refleksji nad często zacierającymi się granicami między maszynami a ludźmi. Wspólne zarządzanie sztuczną inteligencją Jak mówi Vatican News abp Paglia, nowe technologie, w szczególności te, zarządzające sztuczną inteligencją, poczyniły gigantyczne postępy w ciągu ostatnich pięciu lat. Dziś wkroczyły już we wszystkie dziedziny życia. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia, konieczne jest zdanie sobie sprawy z przekroczenia nowej granicy technologicznej i zmierzenie się z wyzwaniami nowej technologii, która – jak mówi – może radykalnie przekształcić nawet człowieka, „ponieważ możemy tworzyć istoty ludzkie według własnego uznania, możemy nawet modyfikować genom." „Innymi słowy, sztuczna inteligencja musi posiadać granicę, która musi być w jakiś sposób przyjęta i zarządzana przez wszystkie instytucje społeczne" - mówi abp Paglia. Technologia nie może rządzić człowiekiem „W istocie, wielkim wyzwaniem jest zarządzanie technologią, humanizowanie technologii, zapobieganie rządzeniu człowiekiem przez technologię, czyli technologizowaniu człowieka. W tym celu potrzebna jest nowa świadomość w obszarze kultury ogólnej i wszystkich instytucji, tak abyśmy w końcu wypracowali wspólne zasady. Europa zrobiła już ten krok, ale bez bezpośredniego zaangażowania polityki, dużych firm i przemysłu technologicznego. Zasady wytyczone bez ich zgody mają niewielki sens i niewielką wartość" - przestrzega duchowny. W rozmowie z Vatican News wyraża nadzieję, że paryska konferencja zmobilizuje wszystkie siły społeczne - uniwersytety, instytucje publiczne, Kościoły i religie - w celu dążenia do humanizacji technologii. „Niech technologia służy rozwojowi ludzkości, który jest godny i równy dla wszystkich; brak równowagi technologicznej, który dotyka korzeni społeczeństwa, może powodować konflikty być może gorsze niż te nuklearne" - dodaje abp Paglia. Etyczna strona nowych technologii Hierarcha podkreśla, że na prośbę szefa Microsoftu, jako przewodniczący Papieskiej Akademii Życia zaangażował się w stworzenie etycznego, pedagogicznego i prawnego dokumentu, regulującego rozwój sztucznej inteligencji. Rezultatem by dokument, nazwany Rzymskie wezwanie dla etyki sztucznej inteligencji, przy okazji którego głos zabrał nawet Papież. Jak dodaje abp Paglia, tekst dokumentu podpisali w 2024 r. w Hiroszimie przedstawiciele wszystkich religii, 200 uniwersytetów w Ameryce Łacińskiej, inne uniwersytety na świecie, a także takie instytucje, jak Microsoft, IBM, CISCO, czy FAO. „W swoim przemówieniu podczas zeszłorocznego szczytu G7 w Bari Papież mówił również o Rzymskim Wezwaniu jako instrumencie, który może być wsparciem, zwłaszcza dla firm i rządów, w realizacji nowych zasad i nowych perspektyw, tak, aby technologia służyła wszystkim, a przede wszystkim dobru wspólnemu" – mówi abp Paglia. Niezwykle istotne w kontekście wychowania Przypomina, że ostatnio Stolica Apostolska wydała również notę Antiqua et Nova, podpisaną przez Dykasterię ds. Kultury i Edukacji Katolickiej oraz Dykasterię Nauki Wiary, mającą pomóc w uświadomieniu sobie, że nowe technologie są szczególnie delikatnym aspektem formacji młodzieży. „Jest to wielki front, którego oczywiście nie możemy pominąć. Stolica Apostolska podjęła bezpośrednie zobowiązanie w tym dokumencie" – dodaje szef Papieskiej Akademii Życia. Odpowiedzialność Europy Przypomina też, że, kiedy przed rokiem odwiedził Indie, które są jednym z liderów we wdrażaniu sztucznej inteligencji, wrażenie zrobił na nim widok sporej liczby bardzo młodych indyjskich inżynierów, pracujących nad tą technologią. „Muszę powiedzieć, że kiedy podróżowałem po niektórych częściach Indii, zwłaszcza Bangalore, zauważyłem, jak szeroki jest wpływ sztucznej inteligencji na codzienne życie ludzi. Ale teraz jest to temat, który rozprzestrzenia się na wszystkie narody, na wszystkie kontynenty. Moim zdaniem na Europie ciąży wielka odpowiedzialność za jej humanistyczną tradycję, i za pomoc całemu światu - Wschodowi i Zachodowi - w ponownym odkryciu centralnej roli osoby ludzkiej nawet w tym nowym, wysoce stechnicyzowanym świecie" - podsumowuje abp Vincenzo Paglia.