നിക്കരാഗ്വ 260-ലേറെ സഭാശുശ്രൂഷകരെ നാടുകടത്തി.

മദ്ധ്യ അമേരിക്കൻ നാടായ നിക്കരാഗ്വയിൽ സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നിർബ്ബാധം തുടരുന്നു.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

മദ്ധ്യ അമേരിക്കൻ നാടായ നിക്കരാഗ്വയുടെ പ്രസിഡൻറെ ദാനിയേൽ ഒർത്തേഗയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ വൈദികരും സന്ന്യാസിസന്ന്യാസിനികളും ശെമ്മാശന്മാരും വൈദികാർത്ഥികളും ഉൾപ്പടെ 260-ലേറപ്പേരെ ഇതുവരെ നാടുകടത്തി.

മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ “കൊളെക്തീവൊ നിക്കരാഗ്വ നൂങ്ക മാസ്” (Colectivo Nicaragua Nunca Más) ആണ് ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഇവരിൽ 2022 മാർച്ചിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട അപ്പൊസ്തോലിക്നുൺഷ്യൊ ആർച്ചുബിഷപ്പ് വ്ലാദെമർ സ്തനിസ്ലാവ് സൊമ്മെർതാഗും നൂറ്റിനാല്പതോളം വൈദികരും തൊണ്ണൂറോളം സന്ന്യാസിനികളും 3 ശെമ്മാശന്മാരും പത്തിലേറെ സെമിനാരിക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഈ നാടുകടത്തൽ നടപടിക്കു പുറമെ സഭാസ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 2018-2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 5600-ലേറെ സംഘടനകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയെന്നും ഇവയിൽ ഏതാണ്ട് 1300 എണ്ണം സന്ന്യസ്തസമൂഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നും ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അമ്പതിൽപ്പരം സമ്പർക്കമാദ്ധ്യമവിഭാഗങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു.

 

09 സെപ്റ്റംബർ 2025, 11:32
