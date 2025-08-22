തായ്ലൻഡ്- കംബോഡിയ സംഘർഷപരിഹാരത്തിനു മതങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഡ്യം
ഫാ. ജിനു തെക്കേത്തലക്കൽ, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി
തായ്ലൻഡിനും കംബോഡിയയ്ക്കും ഇടയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിനായുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ, മതങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സൗഹൃദവും, സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്, ബഹുമത സഖ്യമായ, "മതങ്ങൾ സമാധാനത്തിനു" Religions for Peace സംഘടന, അംഗങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, അക്രമത്തിന്റെ എല്ലാ ഇരകൾക്കും, വീടുകളിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്കും, സുരക്ഷ, അന്തസ്സ്, സമാധാനം എന്നിവ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
1970-ൽ സ്ഥാപിതമായ റിലീജിയൻസ് ഫോർ പീസ് സംഘടന, 90-ലധികം ദേശീയ, പ്രാദേശിക മതാന്തര കൗൺസിലുകളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെയും സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, മതനേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ ശൃംഖലകളിലൂടെയും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ തായ്ലൻഡ്, കംബോഡിയ, മ്യാൻമർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായി സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, സജീവവുമായ സംഘടനയാണിത്.
രണ്ട് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതിർത്തിയിലെ ആരാധനാലയങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ, ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കണമെന്നു സംഘടന പറഞ്ഞു. ഇവ ചരിത്രങ്ങളുടെയും ആത്മീയ അടുപ്പത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നും, അല്ലാതെ, വിയോജിപ്പിന്റെ ഇടങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടരുതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടിസ്ഥാനപരമായ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നയതന്ത്രപരവും മതപരവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥവത്തായ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സന്നദ്ധതയും സംഘടന അറിയിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൊതു സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പൈതൃകത്തെ ബഹുമാനിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സംഘടന ഏവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായും, ഫീദെസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക: