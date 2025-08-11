ഗാസയിൽ കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ്
ഫാ. ജിനു തെക്കേത്തലക്കൽ, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി
യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാസയിൽ, കുട്ടികൾ കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നതായി യൂണിസെഫ് സംഘടന കണ്ടെത്തി. ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്, സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിലാണ് സന്ദേശം അയച്ചത്. പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം അനാരോഗ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന 12,000 ഓളം കുട്ടികളെ ജൂലൈയിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയതായും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ 2,000 കുട്ടികളെയാണ് ഈ പ്രശ്നം അലട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അത് മൂന്നിരട്ടിയോളം വർധിച്ചുവെന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്നുവെന്നും സന്ദേശത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പോഷകാഹാരക്കുറവ് എങ്ങനെ തടയാമെന്നും ചികിത്സിക്കാമെന്നും അറിയാമെന്നിരിക്കെ, അതിനുള്ള സാഹചര്യത്തെ ഈ പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കാത്തത് ഏറെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്.
അതിനാൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ അടിയന്തിരമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണമെന്നും, അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ, സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷ്യസഹായം അടിയന്തിരമായി എത്തിക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും സംഘടന നൽകി.
