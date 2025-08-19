പാക്കിസ്താനിലെ ജലപ്രളയം; ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഫാ. ജിനു തെക്കേത്തലക്കൽ, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ, പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായ ജലപ്രളയത്തിൽ നിരവധിയാളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യൂണിസെഫ് സംഘടന വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഈ ദുരന്തത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും സംഘടന തങ്ങളുടെ സാമീപ്യം അറിയിച്ചു.
ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ, ഗിൽഗിറ്റ്-ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമഗ്രികൾ സംഘടന അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ ഏകോപിത പ്രതികരണത്തിന് പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു.
ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ മഴ 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് 50-60 ശതമാനം കൂടുതലായി പെയ്തു, ജൂൺ 26 മുതൽ 171 കുട്ടികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും 256 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെ കനത്ത മഴയും, പേമാരിയും, വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അതീവജാഗ്രതയിലാണ് സംഘടന.
