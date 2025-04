അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഒരു നാടുകടത്തൽ ദൃശ്യം (CRISTINA_CHIQUIN)

ലോകം

അമേരിക്കയിൽ ഒരു കോടിയോളം ക്രൈസ്തവർ നാടുകടത്തൽ ഭീഷണിയിൽ!

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻറെ ഭരണകുടം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നാടുകടത്തൽ നയത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കത്തോലിക്കസഭയുൾപ്പടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഇതേക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് "ശരീരത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗംl” (One Part of the Body) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു രേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു.