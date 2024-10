മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം തേടി, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനായി (ANSA)

മനുഷ്യാവകാശം എന്ന പദം കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം, പരിശുദ്ധസിംഹാസനം!

മാനവ മാനത്തെ അധികരിച്ച് പോളണ്ടിലെ വർസ്വായിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തെ, യൂറോപ്പിൻറെ സുരക്ഷിതത്വം സഹകരണം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സംഘടനയിൽ (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ പ്രതിനിധിയായ പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൻറെ പ്രതിനിധി മോൺസിഞ്ഞോർ റിച്ചാർഡ് അലെൻ ഗ്യേറ തിങ്കളാഴ്ച (30/09/24) സംബോധന ചെയ്തു.