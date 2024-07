ഇറ്റലിയിലെ കാരിത്താസ് സംഘടന

ലോകം

ഉക്രൈയിൻ ജനതയ്ക്കു വേണ്ടി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുമായി ഇറ്റലിയിലെ കാരിത്താസ്!

ഇറ്റലിയിലെ കാരിത്താസ് സംഘടന ഉക്രൈയിനിലെ ജനങ്ങൾക്കായി 17 കോടി 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. “ഉക്രൈയിൻ ജനതയുടെ അടിയന്തിര സഹായത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പിന്തുണ” എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പദ്ധതി സൂപെർ (S.U.P.E.R - Support Ukrainian Population for the Emergency and Rehabilitation) എന്ന ആംഗല ചുരുക്കസംജ്ഞയിൽ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.