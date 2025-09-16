പാപ്പാ: നല്കപ്പെടുന്ന മാപ്പ് ഇഹത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻറെ മുന്നാസ്വാദനം!
ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി
അക്രമങ്ങൾക്ക് മാപ്പേകുന്നത് തിന്മയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തുന്ന ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തിൻറെ ഫലമാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ.
സെപ്റ്റംബർ 15-ന്, തിങ്കളാഴ്ച (15/09/25) “എക്സ്” (X) സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമത്തിൽ, കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശത്തിലാണ് ലിയൊ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ, ഇങ്ങനെ കുറിച്ചത്.
പാപ്പായുടെ “എക്സ്” സന്ദേശത്തിൻറെ പൂർണ്ണരൂപം ഇപ്രകാരമാണ്:
“ നാം അനുഭവിച്ച അക്രമം മായിച്ചുകളയാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ആ അക്രമികൾക്ക് നൽകുന്ന മാപ്പാകട്ടെ, ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻറെ ഒരു മുന്നാസ്വാദനമാണ്, തിന്മയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻറെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണിത്. ”
പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര് സന്ദേശങ്ങള്, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്, ജര്മ്മന്, ഇറ്റാലിയന്, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില് ലഭ്യമാണ്.
IT: La violenza patita non può essere cancellata, ma il perdono concesso a quanti l’hanno generata è un’anticipazione sulla terra del Regno di Dio, è il frutto della sua azione che pone termine al male.
EN: Violence we have suffered cannot be erased, but when we grant forgiveness to those who offend us, we experience a foretaste of the Kingdom of God on earth. It is the fruit of God’s work that puts an end to evil.
