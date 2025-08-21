നീരസം ഇല്ലാതാക്കുകയും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷമ പരിശീലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ലിയോ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ
മോൺസിഞ്ഞോർ ജോജി വടകര, വത്തിക്കാന് ന്യൂസ്
ക്ഷമ അർത്ഥശൂന്യമല്ലെന്നും, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, നല്കുന്നയാൾക്കും നന്മ കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും ലിയോ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ. ഓഗസ്റ്റ് 20 ബുധനാഴ്ച, വത്തിക്കാനിലെ പോൾ ആറാമൻ ശാലയിൽ അനുവദിച്ച ഒത്തുകൂടിക്കാഴ്ചാവേളയിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളെ അധികരിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ബോധനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ഷമയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പാപ്പാ ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചത്.
"ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴമേറിയ മുറിവുകളിലേക്ക് ക്ഷമയുടെ പ്രകാശം അരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും വെറുതെയാകുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാകും. മറ്റെയാൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലാത്തപ്പോഴും, അത് വ്യർത്ഥമായെന്ന് തോന്നിയാലും, ക്ഷമ, അതിന്റെ ദാതാവിനെ സ്വാതന്ത്രനാക്കുന്നു, നീരസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, സമാധാനം തിരികെ നൽകുന്നു, നമ്മെത്തന്നെ തിരികെ നൽകുന്നു എന്നായിരുന്നു #പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച" എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടിയ പാപ്പായുടെ സന്ദേശം.
EN: When the light of forgiveness succeeds in filtering through the deepest crevices of the heart, we understand that it is never futile. Even if the other does not accept it, even if it seems to be in vain, forgiveness frees those who give it: it dispels resentment, it restores peace, it returns us to ourselves. #GeneralAudience
IT: Quando la luce del perdono riesce a filtrare tra le crepe più profonde del cuore, capiamo che non è mai inutile. Anche se l’altro non lo accoglie, anche se sembra vano, il perdono libera chi lo dona: scioglie il risentimento, restituisce pace, ci riconsegna a noi stessi. #UdienzaGenerale
യേശുവിന്റെ പീഡാസഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത്, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവചനത്തിൽ യൂദാസ് സ്കറിയോത്തായെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അധികരിച്ചായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 20 ബുധനാഴ്ച പാപ്പാ നടത്തിയ ഉദ്ബോധനം.
5 കോടിയിലേറെ വരുന്ന എക്സ് അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്, സാധാരണയായി, ഇറ്റാലിയന്, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, പോര്ച്ചുഗീസ്, ജര്മ്മന്, പോളിഷ്, അറബി, ലത്തീന്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില് ലഭ്യമാണ്.
