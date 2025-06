വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ നമുക്കിടയിലെ ക്രിസ്തുസാന്നിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം വളർത്തുന്നു: ലിയോ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ

ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിയോ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ ജൂൺ 19 വ്യാഴാഴ്‌ച സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ എക്‌സിൽ കുറിച്ച സന്ദേശം.

മോൺസിഞ്ഞോർ ജോജി വടകര, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ്

വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളോടെ നമുക്കിടയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമ്മിൽ വളർത്താനും, ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് സധൈര്യം ജീവിക്കാനും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെയെന്ന് ലിയോ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ. കോർപ്പുസ് ക്രിസ്റ്റി എന്ന, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ജൂൺ 19 വ്യാഴാഴ്ച, സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമമായ എക്‌സിൽ കുറിച്ച സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളുടെ തിരുനാളിന് ക്രൈസ്തവവിശ്വാസജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം പാപ്പാ അനുസ്മരിപ്പിച്ചത്.

"അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും രൂപത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ സത്യമായും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ "കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരത്തിന്റെ", (#CorpusChristi - വിശുദ്ധകുർബാനയുടെ) തിരുനാൾ നവീകരിക്കട്ടെ. നാം എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനായി, നമ്മിലെ എല്ലാ ഭയപ്പാടുകളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി അവൻ നമുക്ക് നൽകട്ടെ" എന്നതായിരുന്നു പാപ്പായുടെ സന്ദേശം.

EN: May the Solemnity of #CorpusChristi renew our faith in the Lord, who is truly present among us under the appearance of bread and wine. May the Lord give us the strength to overcome every discouragement so that we may always fulfill His will.

IT: La Solennità del #CorpusDomini rinnovi la nostra fede nel Signore, realmente presente tra noi sotto le specie del pane e del vino. Egli ci dia la forza di vincere ogni scoraggiamento per poter compiere sempre la sua volontà.

5 കോടിയിലേറെ വരുന്ന എക്‌സ് അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണയായി, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ജര്‍മ്മന്‍, പോളിഷ്, അറബി, ലത്തീന്‍, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.