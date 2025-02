സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യ ഘടകം, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ “എക്സ്” സന്ദേശം.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നത് മഹാ വ്യാധിയാണെന്ന് പാപ്പാ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു!

വെള്ളിയാഴ്ച (31/01/25) “എക്സ്” (X) സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമത്തിൽ, കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ, സ്നേഹത്തിൻറെ അനിവാര്യത എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പാപ്പാ കുറിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗം സ്നേഹത്തിൻറെ അഭാവമാണ്, സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ്”.

വ്യാഴാഴ്ച (13/02/25) കണ്ണിചേർത്ത “എക്സ്” സന്ദേശത്തിൽ പാപ്പാ നന്മ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻറെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

പാപ്പാ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്:

“നന്മ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടും: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻറെ മഹത്വം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നു എന്നതിനെയല്ല, മറിച്ച് എത്രമാത്രം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന “എക്സ്” അഥവാ, ട്വിറ്റര്‍ അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

14/02/25

IT: La malattia più grande della vita è la mancanza di amore, è non riuscire ad amare.

EN: The greatest illness of life is a lack of love; it is not being able to love.

13/02/25

IT: Il bene, se non si investe, si perde: la grandezza della nostra vita non dipende da quanto mettiamo da parte, ma da quanto frutto portiamo.

EN: When goodness is not reinvested, it is lost. The greatness of our lives is not measured by how much we save but by the fruit we bear.