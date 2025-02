കർത്താവിൻറെ കൃപയാൽ ചങ്ങലകകൾ തകർത്ത് മോചനം നേടാം, പാപ്പാ!

ഫ്രാൻസീസ്പാപ്പായുടെ എക്സ് സന്ദേശങ്ങൾ, മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ പ്രാർത്ഥനാ പരിചിന്തന ദിനത്തിൽ.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

കർത്താവിൻറെ കൃപയാൽ ചങ്ങലകൾ ഭേദിച്ച് എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്യം നേടാമെന്ന് വിശുദ്ധ ബക്കീത്തയുടെ ചരിത്രം കാണിച്ചുതരുന്നുവെന്ന് മാർപ്പാപ്പാ.

വിശുദ്ധ ജോസഫൈൻ ബക്കീത്തയുടെ തിരുന്നാൾ ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 8-ന് (08/02/25) മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ പ്രാർത്ഥനാപരിചിന്തനദിനം ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ “മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെപ്രാർത്ഥിക്കുക” (#PrayAgainstTrafficking) എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടുകൂടി ഈ ശനിയാഴ്ച കണ്ണിചേർത്ത “എക്സ്” (X) സന്ദേശത്തിലാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ഇതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പാപ്പാ കുറിച്ച “എക്സ്” സന്ദേശത്തിൻറെ പൂർണ്ണരൂപം ഇപ്രകാരമാണ്:

“വിശുദ്ധ ജോസഫൈൻ ബക്കീത്ത മനുഷ്യക്കടത്തിൻറെ ഇരയായിരുന്നു. കർത്താവിൻറെ കൃപയാൽ, ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കാനും, വീണ്ടും സ്വതന്ത്രരാകാനും, ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ദൂതരാകാനും എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് അവളുടെ കഥ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. #മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക”.

അന്നുതന്നെ പാപ്പാ മറ്റൊരു “എക്സ്” സന്ദേശവും കണ്ണിചേർത്തു:

മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരകളായ ആളുകളെ, സ്വന്തം കാലിൽ നില്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വഴികൾ അവരോടു ചേർന്ന് കണ്ടെത്തിനും പ്രതിരോധമാർഗ്ഗങ്ങൾ തീർക്കാനും സാമീപ്യം കാരുണ്യം എന്നിവയോടുകൂടി നമുക്ക് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാം, #മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

വിവിധഭാഷകളിലായി 5 കോടി 35 ലക്ഷത്തിലേറെവരുന്ന “എക്സ്” അനുയായികളുള്ള പാപ്പാ കുറിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍, സാധാരണ, അറബി, ലത്തീന്‍, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോളിഷ്, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച്, എന്നിങ്ങനെ 9 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

Tweet n. 1

IT: Santa Giuseppina Bakhita fu vittima della tratta di persone. La sua storia ci mostra come, con la grazia del Signore sia possibile rompere le catene, tornare liberi e diventare messaggeri di speranza per altri che sono in difficoltà. #PrayAgainstTrafficking

EN: Saint Josephine Bakhita was a victim of human trafficking. Her story shows us that the Lord’s grace helps us break chains, regain freedom, and become messengers of hope for others in distress. #PrayAgainstTrafficking

Tweet n. 2

IT: Mettiamoci in ascolto, con vicinanza e compassione, delle persone che sono state vittime della tratta, per aiutarle a rimettersi in piedi e insieme con loro individuare le vie migliori per liberare altri e fare prevenzione. #PrayAgainstTrafficking

EN: Let us listen carefully and compassionately to people who have fallen victim to human trafficking, so as to help them get back on their feet and, together with them, find the best ways to free others and prevent this crime. #PrayAgainstTrafficking