വിശുദ്ധ സ്ലീബാ പെരുന്നാൾ: പ്രത്യാശയുടെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും സന്ദേശം
ഫാ. മനു വർഗീസ് OIC, ബഥനി ആശ്രമം, ഫോൾത്ത-കൊൽക്കത്ത
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
ക്രിസ്തീയ ലോകം ഏറ്റവും ആദരവോടെയും പ്രത്യാശയോടെയും കൊണ്ടാടുന്ന വിശുദ്ധ സ്ലീബാ പെരുന്നാളിന്റെ (കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ) മംഗളങ്ങൾ ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. ലോകദൃഷ്ടിയിൽ പീഡനത്തിന്റെയും അപമാനത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായിരുന്ന കുരിശിനെ, വിജയത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും അടയാളമാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് ഈ ദിനം നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത്.
തിരുനാളിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം
നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ തിരുനാളിന്റെ അടിസ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു നിർണ്ണായക യുദ്ധത്തിന് മുൻപ്, ആകാശത്തിൽ പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു കുരിശിന്റെ രൂപവും, "ഈ അടയാളത്താൽ നീ വിജയിക്കും" (In Hoc Signo Vinces) എന്ന എഴുത്തും അദ്ദേഹം ദർശനത്തിൽ കണ്ടുവെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയായി മാറിയ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി, ക്രിസ്തുമതത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയായ ഹേലേന രാജ്ഞി, കർത്താവിന്റെ കുരിശ് കണ്ടെത്താനായി യെരുശലേമിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തി. AD 326-ൽ കാൽവരിയിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിലൂടെ അവർ കർത്താവിനെ തറച്ച യഥാർത്ഥ കുരിശും മറ്റു രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ കുരിശുകളും കണ്ടെത്തി. ഏതാണ് കർത്താവിന്റെ കുരിശ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ, മാരകരോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ആ മൂന്നു കുരിശുകളിലും സ്പർശിപ്പിക്കുകയും, കർത്താവിന്റെ കുരിശ് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അത്ഭുതത്തിന് ശേഷം, യെരുശലേമിലെ പാത്രിയർക്കീസ് മാർ മക്കാറിയോസ് ആ വിശുദ്ധ കുരിശ് ജനങ്ങൾക്ക് വണങ്ങാനായി ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. ഈ സംഭവത്തെയാണ് "കുരിശിന്റെ പുകഴ്ച" ആയി സഭ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
പൗരസ്ത്യ സഭകളിലെ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യം
പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുരിശ് കേവലം ഒരു പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ല, മറിച്ച് പല ആഴമേറിയ ദൈവശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളുടെയും വെളിപാടാണ്:
- വിജയത്തിന്റെ കൊടിമരം: കുരിശ് തോൽവിയുടെയല്ല, വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. കുരിശിലെ മരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു പിശാചിനെയും പാപത്തെയും മരണത്തെയും എന്നെന്നേക്കുമായി പരാജയപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ, "വിശുദ്ധ സ്ലീബായേ, നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിജയം വരിക്കുന്നു" എന്ന് നാം പാടുന്നത്. കുരിശ് ഒരു ആയുധമാണ്, തിന്മയ്ക്കെതിരായ വിജയത്തിന്റെ കൊടിയാണ്.
കുരിശ് കേവലം ഒരു ആരാധനാ ചിഹ്നമല്ല, മറിച്ച് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഏറ്റവും ശക്തമായ ആത്മീയ ആയുധമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് പരാജയത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും അടയാളമായിരിക്കാം, എന്നാൽ വിശ്വാസിയുടെ കണ്ണിൽ, പാപത്തെയും മരണത്തെയും സാത്താന്റെ അധികാരത്തെയും എന്നെന്നേക്കുമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിജയത്തിന്റെ കൊടിമരമാണത്. ഒരു വിശ്വാസി പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കുരിശുവരയ്ക്കുമ്പോൾ, അവൻ കേവലം ഒരു ആചാരം ചെയ്യുകയല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം ഒരു പരിചയായി ഉയർത്തുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, താൻ തനിച്ചല്ലെന്നും, മരണത്തെ ജയിച്ചവന്റെ ശക്തി തന്നോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും അവൻ ഓർക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ആയുധം പ്രഹരിക്കാനല്ല, സംരക്ഷിക്കാനാണ്; ഭയപ്പെടുത്താനല്ല, പ്രത്യാശ നൽകാനാണ്; അത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അഭയവും കോട്ടയും എല്ലാ തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ള വിജയത്തിന്റെ അടയാളവുമാണ്.
- ജീവന്റെ വൃക്ഷം: ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ, അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചതിലൂടെ മനുഷ്യന് മരണം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ പുതിയ ഏദനായ കാൽവരിയിൽ, "ജീവന്റെ വൃക്ഷമായ" കുരിശിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ തിരികെ ലഭിച്ചു. പഴയനിയമത്തിലെ മരണത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിന് പകരമായി, പുതിയനിയമത്തിലെ ജീവന്റെ വൃക്ഷമാണ് കുരിശ്.
ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് നഷ്ടമായ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തെ, കാൽവരിയിലെ കുരിശിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യകുലത്തിന് തിരികെ നൽകി എന്ന ചിന്ത പൗരസ്ത്യ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സങ്കൽപ്പമാണ്. ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച അനുസരണക്കേടിലൂടെ മരണവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടും ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, കാൽവരികുന്നിൽ പുതിയൊരു ജീവന്റെ വൃക്ഷം ദൈവം നാട്ടി - അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ്. മരണത്തിന്റെ ഫലം കായ്ച്ച പഴയ വൃക്ഷത്തിന് പകരമായി, ഈ പുതിയ വൃക്ഷത്തിൽ നിത്യജീവനാകുന്ന ഫലം തൂങ്ങിനിന്നു - അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവായിരുന്നു. അവന്റെ തിരുരക്തത്താൽ നനയ്ക്കപ്പെട്ട ആ കുരിശിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് (വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ) ഇന്ന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അനുസരണക്കേടിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായിരുന്ന വൃക്ഷം, ക്രിസ്തുവിലൂടെ അനുസരണത്തിന്റെയും നിത്യജീവന്റെയും ഉറവിടമായ 'ജീവന്റെ വൃക്ഷമായി' രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.
- "കുരിശ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കൃപാസനം (Mercy Seat - hilasterion)"
പഴയനിയമത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത്, നിയമപെട്ടകത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന 'കൃപാസന'ത്തിന്റെ (Mercy Seat) യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ രൂപമാണ് പുതിയനിയമത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ്. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാരത്തിനായി ബലിമൃഗത്തിന്റെ രക്തം തളിച്ചിരുന്ന ആ ഭൗതികമായ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ദൈവകൃപയും മനുഷ്യന്റെ പാപമോചനവും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കാൽവരിയിൽ, നിത്യമഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തു, ബലിമൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിനു പകരമായി സ്വന്തം തിരുരക്തം തന്നെ ആ കുരിശാകുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഭയമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാൻ മനുഷ്യന് വഴിയൊരുക്കിയ, ദൈവകൃപയും കരുണയും ലോകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ പുതിയതും ജീവനുള്ളതുമായ കൃപാസനമായി കുരിശ് മാറി. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും സ്നേഹവും പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ടതും സകല മനുഷ്യർക്കും പാപമോചനം സാധ്യമായതും.
- ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ പരമമായ വെളിപാട്: "ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു, തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകി" (യോഹന്നാൻ 3:16) എന്നതിന്റെ ദൃശ്യമായ അടയാളമാണ് കുരിശ്. മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്വയം ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട്, മരണം വരെ അനുസരിച്ച ദൈവപുത്രന്റെ സ്നേഹവും താഴ്മയും നാം കുരിശിൽ കാണുന്നു.
- അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ചിഹ്നം: കുരിശിന്റെ ലംബമായ തടി ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അനുരഞ്ജനത്തെയും, തിരശ്ചീനമായ തടി മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അനുരഞ്ജനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുരിശിലൂടെ, പാപം മൂലം അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തു വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിച്ചു.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശിന്റെ സന്ദേശം
ഈ തിരുനാൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ പ്രസക്തമാണ്.
- സഹനങ്ങളെ വിജയമാക്കുക: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സഹനങ്ങളെയും വേദനകളെയും ഒരു പരാജയമായി കാണാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്തു വെക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് രക്ഷാകരമായ മൂല്യമുണ്ടാകുന്നു. ഓരോ സഹനവും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
- സ്വയം ത്യജിക്കുക: "ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് അനുദിനം തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ" (ലൂക്കോസ് 9:23) എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു. നമ്മുടെ അഹന്തയെയും സ്വാർത്ഥതയെയും കുരിശിൽ തറച്ച്, ദൈവഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ തിരുനാൾ.
- പ്രത്യാശ കൈവിടാതിരിക്കുക: കുരിശിനുശേഷം ഉയിർപ്പുണ്ടെന്ന സത്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളിലും, മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു നിത്യജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കുരിശിന്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം.
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ കാവലിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കുരിശ് നമ്മുടെ അഭയവും കോട്ടയും പ്രത്യാശയുമായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ സ്ലീബായുടെ ശക്തിയാൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിനെ ദൂരെനിന്ന് ആരാധിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ കുരിശിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമ്മെത്തന്നെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ആത്മീയമായ വിളി. ഈ 'ഉയർത്തപ്പെടൽ' ഭൗതികമായ ഒരു പീഡയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ അഹന്തയെയും സ്വാർത്ഥതയെയും പാപകരമായ അഭിലാഷങ്ങളെയും ലോകമോഹങ്ങളെയും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ്. "ഇനിമേൽ ഞാനല്ല, ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്" എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസിനെപ്പോലെ പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെടണം. ലോകത്തിന്റെ പാപകരമായ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെത്തന്നെ വേർപെടുത്തി ഉയർത്തുമ്പോഴാണ്, ദൈവത്തോട് നാം കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. ഈ ആത്മീയ കുരിശേറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഉയിർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയും യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും നാം അനുഭവിക്കുന്നത്; കാരണം, സ്വയം മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയൊരു ജീവൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ.
എല്ലാവർക്കും സ്ലീബാ പെരുന്നാളിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ
