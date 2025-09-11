കാർലോ അക്കൂത്തിസിനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം വിശുദ്ധന്റെ പേരിലുള്ള ദേവാലയം ആശീർവദിച്ച് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത
മോൺസിഞ്ഞോർ ജോജി വടകര, വത്തിക്കാന് ന്യൂസ്
വിശുദ്ധ കാർലോ അക്കൂത്തിസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ദേവാലയം കൂദാശ ചെയ്ത് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത. യുവജനങ്ങളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച കാർലോ അക്കൂത്തിസിനെയും പിയർ ജ്യോർജ്യോ ഫ്രസ്സാത്തിയെയും വത്തിക്കാനിൽ വച്ച് ലിയോ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിച്ച സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതാദ്ധ്യക്ഷൻ ആർച്ച്ബിഷപ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ ഈ ദേവാലയം ആശീർവദിച്ചത്. കാർലോ അക്കൂത്തിസിനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യദേവാലയമാണിതെന്ന് ഫീദെസ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കര എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഈ ദേവാലയം കാർലോ അക്കൂത്തിസിന്റെ പേരിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ യുവജന അജപാലനത്തിനായി കൂടുതലായി ശ്രദ്ധകൊടുക്കാനാണ് അതിരൂപത ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാൻ ബിഷപ് മൈക്കിൾ ആന്റണി വാലുങ്കലിന്റെ വാക്കുകൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫീദെസ് എഴുതി.
അദ്ധ്യാത്മികതയും, ആധുനികസാങ്കേതികതയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധന്റെ ജിവിതം പ്രചോദനമേകുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ബിഷപ് വാലുങ്കൽ, അതിരൂപതയിൽ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ദേവാലയം അനേകം യുവജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാത്മികജീവിതയാത്രയിൽ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
യുവജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന വിശുദ്ധൻ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തിയുടെ പ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി ഏറെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. സൈബർ ലോകത്തെ വിശുദ്ധൻ എന്ന പേരിൽക്കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഏതാണ്ട് മൂന്നരലക്ഷത്തോളം കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസികളുള്ള വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ 183 ഇടവകകളാണുള്ളത്. അതിരൂപതയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വിവിധ മതവിശ്വാസികളായ മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്.
