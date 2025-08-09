യുവജനങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് സാഹോദര്യത്തിലേക്ക്
സിസ്റ്റർ ജാസ്മിൻ SIC , പത്തനംതിട്ട പ്രവിശ്യ
അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോകത്താണ് ഇന്നത്തെ യുവത്വം ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ലോകം അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതേസമയം തന്നെ അദൃശ്യമായ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടുന്നുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും, ആത്മാർത്ഥമായ സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ പോലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ലൈക്കുകളിലും കമന്റുകളിലും ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും താൽപര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷിതമായ വലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾക്കപ്പുറം, മാനുഷികതയുടെ വിശാലമായ തലമായ സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് വളരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നത്തേക്കാളും പ്രസക്തമാകുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്.
സൗഹൃദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും പരിമിതികളും
സൗഹൃദം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു സമ്മാനമാണ്. പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമാകുന്ന, ചിന്തകളും സ്വപ്നങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ ബന്ധമാണത്. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും സൗഹൃദം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുമായും നമ്മളോട് യോജിക്കുന്നവരുമായും മാത്രമുള്ള ഒരു "കൂട്ടായ്മ" (clique) ആയി പരിമിതപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ വലയത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ ഒറ്റപ്പെടുകയും അന്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് സൗഹൃദം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വളരാതെ, ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമായി മാറുന്നത്. ക്രിസ്തീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സൗഹൃദം നമ്മെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ്, അല്ലാതെ നമ്മെത്തന്നെ ഒതുക്കിനിർത്തുന്ന ഒരു മതിലല്ല.
1. ദാവീദും യോനാഥാനും: സൗഹൃദം സാഹോദര്യമാകുമ്പോൾ
ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ സൗഹൃദങ്ങളിലൊന്നാണ് ദാവീദിനും ജോനാഥാനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. രാജാവായ സാവൂളിന്റെ മകനായിരുന്നിട്ടും, സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ശത്രുതയെ അവഗണിച്ച് ജോനാഥാൻ ദാവീദിനെ സ്നേഹിച്ചു. ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം ദാവീദിന്റെ വിലാപത്തിൽ വ്യക്തമാണ്: "സഹോദരാ, ജോനാഥാൻ, നിന്നെയോർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു; നീ എനിക്ക് അതിവത്സലനായിരുന്നു; എന്നോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം സ്ത്രീകളുടെ പ്രേമത്തെക്കാൾ അഗാധമായിരുന്നു." (2 സാമുവൽ 1:26)
ഇവിടെ ദാവീദ് യോനാഥാനെ "സുഹൃത്തേ" എന്നല്ല, "സഹോദരാ" എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയവും വ്യക്തിപരവുമായ എല്ലാ അതിരുകളെയും ഭേദിക്കുന്ന, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം സൗഹൃദത്തെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് ഈ ബന്ധം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
2. പൗലോസ്, ഫിലേമോൻ, ഒനേസിമോസ്: സുവിശേഷം തിരുത്തിയെഴുതിയ സാമൂഹിക ബന്ധം
സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് സാഹോദര്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ ഉദാഹരണമാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഫിലേമോന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓടിപ്പോയ അടിമയായിരുന്നു ഒനേസിമോസ്. അന്നത്തെ സാമൂഹിക നിയമമനുസരിച്ച് അവൻ ഫിലേമോന്റെ ഒരു 'വസ്തു - അടിമ' മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, തടവിലായിരുന്ന പൗലോസിന്റെ അടുത്തെത്തിയ ഒനേസിമോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി.
ഒനേസിമോസിനെ തിരികെ അയച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഫിലേമോനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിയമപരമായ ഒരു ഉടമ്പടി പാലിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിക്കാനാണ്: "ഇനി അവനെ അടിമയായിട്ടല്ല, അടിമ എന്നതിലുപരി പ്രിയ സഹോദരനായി സ്വീകരിക്കുക." (ഫിലേമോൻ 1:16)
ഇവിടെ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം സാമൂഹികമായ അടിമ-ഉടമ ബന്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പകരം സ്നേഹത്തിലും സമത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ സാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വെറുമൊരു വൈകാരികമായ മാറ്റമല്ല, മറിച്ച് അനീതി നിറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഈ സാഹോദര്യമാണ് ലോകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകേണ്ടത്.
3. യേശു: സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരരാക്കി മാറ്റിയവൻ
യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് നിർവചിച്ചു. "ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇനി ദാസന്മാർ എന്നു വിളിക്കുകയില്ല, കാരണം ദാസൻ യജമാനൻ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നു വിളിച്ചു" (യോഹന്നാൻ 15:15) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു അവരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, യേശു അവിടെ നിർത്തിയില്ല. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അവൻ അവരെ കേവലം സ്നേഹിതരല്ല, സഹോദരങ്ങൾ കൂടിയാക്കി മാറ്റി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരെല്ലാം തന്റെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് (മത്തായി 12:50) അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ദൈവിക സാഹോദര്യത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രതിഫലനം മലങ്കര സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കാണാം: "കർത്താവേ, നിന്റെ മക്കളും ഏകജാതന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായ ഞങ്ങൾ..." എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ പുതിയ സ്ഥാനത്തെയാണ് നാം ഏറ്റുപറയുന്നത്.
സാഹോദര്യം: അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ദർശനം
സൗഹൃദം വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ, സാഹോദര്യം ഒരു ദൗത്യവും കാഴ്ചപ്പാടുമാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ 'ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി' (എല്ലാവരും സഹോദരർ) എന്ന ചാക്രികലേഖനം ഈ ദർശനത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. “സമസ്ത മനുഷ്യരും സഹോദരങ്ങളാണ്” എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സാഹോദര്യം. അത് താഴെ പറയുന്നവ ആവശ്യപ്പെടുന്നു:
അതിരുകൾ ഭേദിക്കുന്ന സ്നേഹം: എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എന്റെ രാജ്യം എന്നതിനപ്പുറം, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമായി കാണാനുള്ള ഹൃദയവിശാലത. മാർപാപ്പ പറയുന്നതുപോലെ, "മറ്റൊരാളുടെ വേദനയിൽ വേദനിക്കാൻ കഴിയാത്തവന് സഹോദരൻ എന്ന പദത്തിന് അർഹതയില്ല."
ഭിന്നതകളെ ബഹുമാനിക്കൽ: വംശം, മതം, ഭാഷ, രാഷ്ട്രീയം, സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ ഭയക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവയെ സമ്പന്നതയായി കണ്ട് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് സാഹോദര്യം. ശത്രുതയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഭാഷണത്തിനും, മുൻവിധികളുടെ സ്ഥാനത്ത് കരുണയ്ക്കും അത് ഇടം നൽകുന്നു.
സാമൂഹിക സൗഹൃദം (Social Friendship): സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലരായവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണിത്. 'ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി' ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, അഭയാർത്ഥിയുടെയും കുടിയേറ്റക്കാരന്റെയും മുഖത്ത് നാം നമ്മുടെ സഹോദരനെ കാണണം.
യുവജനങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് സാഹോദര്യത്തിലേക്ക്: മാർപ്പാപ്പയുടെ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാവങ്ങളാണ് സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും. യുവത്വത്തിൽ മൊട്ടിടുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ, കേവലം ഒരു സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം, അതിനെ ആഴത്തിലുള്ള സാഹോദര്യത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് ആ ബന്ധം കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണ്ണവും, മൂല്യമുള്ളതായി മാറുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പഠനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ചിന്തകൾ, ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു.
സൗഹൃദം: ഒരു ദൈവിക ദാനം
സൗഹൃദത്തെ ഒരു ദൈവിക ദാനമായാണ് സഭ കാണുന്നത്. യേശു തന്നെ ലാസറിനോടും മർത്തയോടും മറിയത്തോടും അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ "സ്നേഹിതരേ" എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗഹൃദത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. യഥാർത്ഥ സൗഹൃദങ്ങൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും പങ്കുവെപ്പിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരുപോലെയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങളെയോ ഇഷ്ടങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാൽ, ഈ ബന്ധങ്ങളെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ യുവജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് സഭ.
സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് സാഹോദര്യത്തിലേക്ക്
സൗഹൃദം സാഹോദര്യമായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ "ഫ്രാത്തല്ലി തൂത്തി" എന്ന ചാക്രികലേഖനത്തിൽ സാമൂഹിക സൗഹൃദത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സാഹോദര്യം എന്നത് രക്തബന്ധത്തിനപ്പുറം, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ പിതാവിന്റെ മക്കളാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
ഈ മാറ്റത്തിന് ചില പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്:
മുഖം നോക്കാതെയുള്ള സ്നേഹം: സൗഹൃദങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയും നമ്മളോട് സാമ്യമുള്ളവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സാഹോദര്യം എന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമാണ്. നിറം, ജാതി, മതം, ഭാഷ, സംസ്കാരം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയായി കാണാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് സാഹോദര്യം ജനിക്കുന്നത്.
പരസ്പര ഉത്തരവാദിത്തം: സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതുപോലെ, ദുഃഖത്തിലും താങ്ങും തണലുമായിരിക്കുക എന്നത് സാഹോദര്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്വന്തം ആവശ്യമായി കാണാനും സഹായിക്കാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ സൗഹൃദം സാഹോദര്യമായി വളരുന്നു.
ക്ഷമയും കരുണയും: തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക മനുഷ്യസഹജമാണ്. യഥാർത്ഥ സാഹോദര്യത്തിൽ, ക്ഷമയ്ക്കും കരുണയ്ക്കും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. തെറ്റുകളെ മറക്കാനും പൊറുക്കാനും വീണ്ടും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നിടത്താണ് ആ ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നത്.
പൊതുവായ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം: കേവലം വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശാലമായ അർത്ഥം കൈവരിക്കുന്നു. അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനും പാവപ്പെട്ടവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും സഹായിക്കാനും ഒരുമിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.
യുവജനങ്ങളുടെ ദൗത്യം: പാലങ്ങൾ പണിയുന്നവർ
ഭിന്നതയുടെ മതിലുകൾ പണിയാൻ ലോകം മത്സരിക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹത്തിന്റെ പാലങ്ങൾ പണിയാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട യുവജനങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും:
പാലങ്ങൾ പണിയുന്ന മാതൃകകളാകുക: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും വെറുപ്പിന്റെ പ്രചാരകരാകാതെ, സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശവാഹകരാകുക. സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും സാഹോദര്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം വളർത്തുക.
സംവാദങ്ങളെയും ഭിന്നതകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുക: വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുമായി ശത്രുതയില്ലാതെ സംവദിക്കുക. മുൻവിധികളില്ലാതെ അവരുടെ ഭാഗം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തയ്യാറാകുക.
സേവനത്തിലൂടെ ഒന്നിക്കുക: സമൂഹത്തിൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ജാതി, മതം, ഭാഷ തുടങ്ങിയ അതിർവരമ്പുകൾ സ്വാഭാവികമായി ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇത് യഥാർത്ഥ സാഹോദര്യം അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തി നേടുക: വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളെയും സൗഹൃദങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിക്കുക. സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം, മറ്റുള്ളവരെ നിസ്വാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുമുള്ള കൃപ നൽകുന്നു.
യുവത്വത്തിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. അതിനെ സ്നേഹവും കരുണയും വിശ്വാസവും നൽകി പരിപാലിച്ചാൽ, അത് സാഹോദര്യം എന്ന വലിയ വൃക്ഷമായി വളർന്നു പന്തലിക്കും. ആ തണലിൽ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ അഭയം കണ്ടെത്താനാകും. കേവലം ചങ്ങാതിമാരായി ഒതുങ്ങാതെ, യഥാർത്ഥ സഹോദരങ്ങളായി മാറാൻ ഓരോ യുവതീയുവാക്കൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.
