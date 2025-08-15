തിരയുക

മൈസൂർ രൂപതയ്ക്ക് പുതിയ മെത്രാൻ

ബിഷപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് സെറാവൊയ്ക്ക് പുതിയ നിയമനം. അദ്ദേഹം ഇനിമുതൽ മൈസൂർ രൂപതയുടെ ഭരണസാരഥി.

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

കർണ്ണാടകയിലെ മൈസൂർ രൂപതയുടെ പുതിയ ഭരണാദ്ധ്യക്ഷനായി ഇശോസഭാഗംമായ  മെത്രാൻ ഫ്രാൻസീസ് സെറാവൊയെ പാപ്പാ നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻറെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തിരുന്നാൾ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15-ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലിയൊ പതിനാലാമൻ പാപ്പാ ഈ നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ബിഷപ്പ് സെറാവൊ കർണ്ണാടകയിലെ തന്നെ ഷിമോഗ രൂപതയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി 2014 മുതൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. മൈസൂറിലുള്ള മൂഡബിദ്രിയിൽ 1959 ആഗസ്റ്റ് 15-നാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാൻസീസ് സെറാവൊയുടെ ജനനം. 1992-ൽ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം 2014 മാർച്ച് 19-ന് മെത്രാനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയും മെയ് 7-ന് മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനാകുകയും ചെയ്തു.  

15 ഓഗസ്റ്റ് 2025, 12:55
