14 август: Ден на пост и молитва за мир

Меѓународната унија на генерални поглаваркии (UISG) повикува на светски Ден на пост и молитва за мир на 14 август 2025 година, во пресрет на празникот Успение на Пресвета Богородица, според Грегоријанскиот календар.

војната продолжува да погодува толку многу луѓе ширум светот – од Газа до Судан, од Украина до Мјанмар, од Хаити до ДР Конго и страв – меѓународна унија календар на генерални поглавари (UISG) упати итен апел за создавање на светски Ден на пост и молитва за на 14 август, во пресрет на празникот Гренија на Пресвета на Пресвета.

„Како жени на мирот, присутни на периферијата на светот и потопени во страдањето на човештвото“, изјавуваат сестрите од UISG, „чувствуваме и не треба да ги собереме нашите гласови, да ги обединиме нашите срца, да се молам и да преземеме акција.“

Вото објавено, засновано на убедувањето дека молитвата и солидарноста е моќен одговор на глобалното страдање предизвикано од војна, раселување и неправда, монашкте заедници и сите луѓе со добра љубов се поканети да се придружат.

„На толку многу места се обележани со болка, уништени се домови, заедниците се разделени“, се вели во извештаите на UISG, со напомена дека „жените и децата се оние кои најмногу страдаат“.

Не можам да чекаме

Овој ден ќе биде поврзан со три одредени акции:

Заедничка молитва и размислување за Божјо Слово, во светлината на тековните војни и хуманитарни кризи.

Повик за правда и помирување, со објаснување до граѓанските и ковните власти да ги има црните на мирот, разоружувањето и заштитата на човековите права.

Вклучување во конкретна солидарност, преку поддршка на оние што страдаат, со посредство на мрежи за прифаќање и хуманитарна помош.

„Не сакаме да чекаме. Мирот да се гради – и мора да се гради заедно“, се истакнува во апелот.

Во светиот знак со насилство, UISG продолжува да верува дека светлината на Евангелието, правдата и братството се уште можат да светат.

За материјали и детали за учество, UISG објави онлајн материјали, вклучително и водич за лидарство и за солидарност.