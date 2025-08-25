Папата се моли за Мозамбик: лидерите на земјата да го вратат мирот и безбедноста

По неделниот Ангел Господов, папата Лав XIV ги насочи своите мисли кон покраината Кабо Делгадо во Мозамбик и кон Украина, повикувајќи на молитва и близина со луѓето ранети од насилство и војна.

На крајот од молитвата Ангел Господов во неделата, 24 август 2025 година, папата Лав XIV повторно го сврте вниманието на светот кон регионите што страдаат од насилство, упатувајќи повик за молитва и конкретна солидарност.

Близина со Мозамбик

Папата најпрво ја изразува својата загриженост за луѓето од Кабо Делгадо во Мозамбик, кои со годините на несигурност предизвикана од истото насилство. Од 2017 година, нападите во северната покраина однесоа животи, повеќе од еден милион луѓе се убиени да ја пуштат својата куќа, барајќи засолниште и безбедност во други делови од земјата.

„Ја изразувам мојата близина со луѓето од Кабо Делгадо кои останаа на несигурна и насилна ситуација која продолжува да предизвикува смрт и раселување“, рече пата Лав. Тој ги повика верниците да ги има на ум „овие наши браќа и сестри“ и изрази надежи за обиди за водачи на Мозамбик ќе донесат обновување на безбедноста и мирот.

Молитва за Украина

Тогаш папата Лав се денови на денот на молитвата и пост, што се одржа во петок, 22 август, за сите кои страдаат од последиците од војната. Во овој контекст, и повод годишнината од независноста на Украина, таа ја идејата „Светска молитва за Украина“, духовен повик кој ги обединува христијаните и луѓето со добра волја во светот, ја доверува нацијата на Господ.

„Денес“, заклучи папата Лав, „се придружуваме на нашите украински браќа и сестри кои, соовната иницијатива Светска молитва за Украина , го молат Господ да и подари мир на нивната измачена земја“.