Папа Лав XIV: Не е доволно верата да се исповеда со зборови, Исус нè повикува да ризикуваме во љубовта

Во своето пладневно обраќање пред молитвата Ангел Господов во недела, 24 август 2025 година, папата Лав XIV објасни дека верата не се состои само во извршување на верски обреди ако тие не го преобразуваат срцето. Нашата вера е автентична кога го опфаќа целиот наш живот, кога станува мерило за нашите одлуки, рече Светиот Отец. Христос нè љубеше до таа мера што помина низ „тесната врата“ на Крстот.

Папата Лав XIV, во своето денешно барање пред молитвата Ангел Господов, се задржа на евангелската слика за „тесната порта“, низ која Исус не се повика да влезе во Неговото Царство. Постави прашање: „Ако Бог е Отец на љубовта и милосрдето, секогаш кој не пречекува со раширени раце, зошто Исус вели дека портата на спасението е тесна?“

Светиот Отец е дека Господ не сака да не обесхрабри. Напротив, Неговите зборови се упатени најнапред за да ја изненадите самовереноста на оние кои веруваат дека се веќе спасени на оние кои ја практикуваат вера, но живеат со чувство на сигурност. Тие, всушност, немале дека верниците ја имаат својата полнота единствена кога го преобразува срцето: Господ не прифаќа култ одвоен од животот, ниту се задоволува со луѓето и молитвите кои не се водат кон љубовта кон брата и сестрите и кон остварување на правдата.

Предизвикот од денешното Евангелие е силен: додека ние сме ги осудуваме оние кои се далеку од верата, Исус ја доведува во прашање духовната безбедност на верниците.

Светиот Отец подвлече дека не е доволно верата да се исповеда само преку зборови, ниту само учеството во Евхаристијата, јадејќи и пиејќи со него или добро да го познавам христијанското семејство. Верата станува автентична кога го има целиот живот, кога станува мерило за нашите одлуки и кога нè води да се бараме за доброто, преземање ризици во љубовта, по примерот на Исус. Христос не го избра патот на успехот и моќта, туку, за да не спаси, ја прифати „тесната врата“ на Крстот и не возљуби до крај.

„Исус мерката на нашата вера и Вратата низ која преминува за да го најдеме спасението, живеејќи ја љубовта и свеченоста на правдата и мирот во лицето на животот“, предупред Папата.

генералот повик одлука донесување тешки и непопуларни одлуки, борба со сопствениот егоизам и целосно дарување за другите, опстојување во доброто дури и кога тоа изгледа надмоќно. Но, кога ќе помине преку таа врата, човекот открива дека животот се отвора на нов начин и дека влегува во пространата срце Божјо и во радоста на вечната гозба што тој ја приготви.

„Да ја повикаме Пресвета Богородица да ни помогне храбро да помине низ тесната врата на Евангелието, за да се отвориме со радост за безграничната љубов на Бог Отецот“, заврши Светиот Отец.