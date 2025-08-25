Папа Лав XIV: Му се молам на Бога оружјето во Украина да замолчи и да се отвори патот за дијалог

Во пораката до претседателот Володимир Зеленски, по повод националниот празник, Папата ја изрази својата близина со украинскиот народ, повикувајќи го Семоќниот да ги утеши сите кои страдаат од последиците на војната, да ги зајакне ранетите и да им дарува вечен покој на починатите. Тој го повика Бога да ги допре срцата на луѓето со добра волја и да се постигне доброто на сите.

На националниот празник на Украина – Денот на независноста, кој се слави денес, 24 август, папата Лав XIV испрати порака до претседателот Володи Зеленски, уверувајќи го својот молитви за украинскиот народ кој страда од војната, особености за оние кои се физички ранети, за оние кои претрпуваат штета на блиски и за сите кои се лишени од своите домови.

„Ви се гледам со срце рането од насилството што ја уништува вашата земја“, напиша Папата, повикувајќи го Бога да ги утеши сите жртви од последиците на конфликтот, да ги зајакне ранетите и да им даде на сите починати лица. Во пораката, Папатата исто така се моли на Семоќниот да ги допре срцата на луѓето со добра волја, да го замолчи ектот на оружјето и да отвори пат за дијалог, кој ќе води кон мир за доброто на сите. „Го доверувам вашиот народ на Пресвета Богородица, Царицата на мирот“, ја заклучува папата Лав XIV.

Пораката Папата ја објави претседателот Зеленски на својот на социјалната мрежа X. правдата. Дополнително, тој изрази благодарност за моралното прашање и апостолската поддршка на Папатата.