Папата на годишнината од Хирошима: Правдата нека го замени лажното чувство на безбедност

На крајот од Генералната аудиенција, во среда 6 август 2025 година, папата Лав потсети на 80-годишнината од атомското бомбардирање на Хирошима, Јапонија, и повикува на правда, дијалог и братство во светот.

На 80 - годишнината од атомското бомбардирање на јапонскиот град Хирошима, папата Лав XIV на десетиците убиени и повреди на 6 август 1945 година. Тој исто така смета дека за само три дена, светот ќе забележи уште една тажна годишнина: бомбардирањето на Нагасаки.

На крајот од Генералната аудиенција Папата упати зборови на солидарност: „Сакам да ги ветам моите молитви за сите оние кои ги претрпеа, физички, психолошки и социјални последици“.

Тој смета дека и покрај осумте други што поминаа од бомбардирањата, „тие трагични настани остануваат универзално предупредување против уништувањето предизвикано од војната - особено од нуклеарното оружје“.

Пата Лав изрази верува дека денес - мачен од интензивни поделби и смртоносно насилство - ќе го замени лажно чувство на безбедност „засновано на заканата од меѓусебно уништување“ со правдата, отворениот дијалог и довербата во братството.

Сеќавајќи се на денот

Овој апел објави би Папата ја испрати пораката до скупот на Хирошима за време на славењето на Литургијата за мир во градот.

Во недела, годишната церемонија се одржува во Спомен-паркот на мирот во градот по повод годишнината. Претстав од рекордни 120 земји и региони учествуваа на комеморативната служба, минута молчење беше одржана во 8:15 часот, точното време на бомбардирањето.