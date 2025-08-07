Генерална аудиенција: Подгответе се за Пасхата на секојдневниот живот

На Генералнтаа аудиенција во среда 6 август 2025 година, папата Лав размислуваше за зборот „подготви се“ и за тоа како секој од нас е повикан да се подготви за Евхаристијата во секојдневните моменти од животот, преку „отстранување на она што нè оптоварува, намалување на нашите барања и престанок на нереални очекувања“.

За време на првата Генерална аудиенција во август, папата Лав XIV одлучи да размислува за таинството на страдањето, смртта и воскресението на Исус. На почетокот ги покани сите да размислуваат за зборот „подготви се“ кој – „изгледа едноставен, но содржи драгоцена тајна на христијанскиот живот“.

Љубовта не е ненадеен импулс

Во Евангелието според Марко, како подготовка за Пасхата, дванаесетте подоцна му поставуваат на Исус едно многу две прашања: „Каде сакаш да одиме и да ти приготвиме да јадеш Пасхата?“ Папата Лав смета дека тие биле свесни дека важноста ќе се случи, и за возврат добиле многу симболичен одговор од Исус: „О во градот и ќе ве сретне човек кој носи сад со вода“.

Човек со стомна, собата веќе беше подготвена од непознатиот дом – се е подготвено. Исус веќе завршил за своите ученици. Ова, објасни Папата, не покажува дека вистинската љубов „не е резултат на случајност, туку на свесен избор“. Љубовта бара подготовка. Одлуката на Исус да ги преземе своите страдања е пример за овој слободен избор да љуби.

Папата Лав, додаде дека ова треба да биде извор на нас: „знаејќи дека дарот на Неговиот живот произлегува од свесна намера, а не од ненадеен се“.

Бог ни резултатл место

Продолжи со симболиката од евангелскиот пасус, просторијата која претходно беше подготвена да открие дека Бог не го отвори патот. Пред „да знаевме дека сме добредојдени, Господ претходно не направил простор каде што може да се препознаеме и да се чувствуваме како Негови пријатели“.

Секој од нас може да го најде тој простор, создаде специјално за секој поединец, во сопственото срце – кој простор чека да биде виден, подготвен и сакан.

Благодатта не ја слободата

Џејмс Исус претходно сè направил за Пасхата, тој сепак го замолил да го направи својот дел. Ова, што рече Папата, е важна лекција за духовниот живот: „благодатта не ја елиминира нашата слобода, туку ја буди“.

Подготовките не се илузии

Папатата Лав ги продолжи ходочесниците на плоштадот „Свети Петар“ дека и ние имаме „вечера за подготовка“. Надвор од Литургијата, Евхаристијата има свое место и во мора да ја имам животната, и затоа ме оставивме простор за да доживееме дека е благодарност.

За да се постигне тоа, Папатата ги повика сите да ги отстранат работите во своите животи што ги спречуваат. Истовремено, предупреди да не се мешаат подготовките со илузии – да не се верува дека е подготвен да бидеме заведени. Илузиите го земаат вниманието, додека се подготвувате не води. Исус даде за додека ја подготвуваше „заедничката вечера“ со учениците за ова време на целата служба служба – дури и кога тие не разбираат, еден од нив се подготвуваше да го предаде.

Подгответе се за секојдневната Пасха

И ние сме повикани да „ја нападме Пасхата“. Како што Папата Лав, тоа не е само подготовка за Литургија, туку и за луѓетоте моменти. Тоа може да биде подготвено за да го направиме првиот чекор, да слушаме повеќе или да не смеам да очекуваме другите да се променат.

Кога ќе одлучиме да го прифатиме Божјиот повик за заедничко со Него, нема да бидеме сами – има Папата. „Ќе откриеме дека сме опкружени со знаци, настани и зборови кои нè водат кон таа просторија – пространа и претходно подготвена – во која непрестајно се слави таинството на бесконечната љубов која не одржува и секогаш нè претходи“.