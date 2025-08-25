Бискупот Стојанов ја предводеше молитвата за мир во Украина

Во недела 24 август 2025, во катедралата „Пресвето Срце Исусово“ во Скопје, по повод одбележувањето на независноста на Украина, се одржа молитвен настан за мир, во организација на Амбасадата на Украина во Македонија.

Во неделата 24 август 2025 година, во катедралата „Пресвето Срце Исусово“ во Скопје, поводното создавање на независноста на Украина, се одржа молитвен настан за мир, во организација на Амбасадата на Украина во Македонија. Молитвата ја Зоранше Скопскиот бискуп и Струмичко-скопски епарх, монсињор д-р Киро Стојанов, во сослужение на отец И. Стојанов и патер Винко Маслаќ. Покрај амбасадорката на Украина Н.Е. Лариса Дир и претставници на украинската амбасада во Македонија, на настанот присуствуваа владините претставници, претставници на верските заедници, дипломатскиот кор и голем број верници и луѓе со добра волја.

На почетокот на средбата, амбасадорката Дир им обрати на присутните, изразување благодарност за поддршка и солидарност што македонскиот народ ја покажува кон Украина во овој историски историски момент.

Во одобрението Стојање, епископот подвлече дека мирот е единствената опција. Тој став дека Црквата, преку ангажманот на папата Фрањо и неговиот наследник Лав XIV, постојано се повикува на сите воени дејствија и градење правење односи меѓу луѓето. „Во војна победници“, рече епископот, „сите сме губитници“.

Епископот Стојанов вели дека според тоа на Црквата, мирот не е само отсуство на војна, туку поточно процес на создавање значителни односи, дијалог имирување. Посочувајќи ја пасторалната констиција Gaudiumet Spes од Вториот Ватикански собор, бидејќи вистинскиот мир се гради преку практикување на правдата и љубовта.

Во давањето на гласот се повика и на енцикликата Pacem in Terris на свети Иван XXIII, каде што се истакнува дека трајниот мир на четирите темелни столба: вистина, правда, љубов и слобода. „Овие принципи,“ има бискупот, „мора да се водилки за големиот свет и за решавање на актуелните конфликти“.

Тој забележа дека во последните денови се забележува промена на наративот на конфликтот – од фокусот на вооружување и непријатели, кон дипломатија, дијалог и надеж за мирување. Според него, оваа промена е плод на молитвите на верниците во светот.

Нека ја води Украина, Европа и целиот свет на патот на помирувањето. нас.“

Модератор на средбата беше Кирил Стојанов.