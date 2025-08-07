Епископот Стојанов ги благослови оргулите во Охрид

На празникот Преображение Господово, според Грегоријанскиот календар, 6 август 2025 година, во Католичката црква „Светите Кирил и Методиј и свети Бенедикт“ во Охрид, Скопскиот бискуп и Струмичко-скопски епарх монсињор д-р Киро Стојанов служеше света Литургија, на која ги благослови новите оргули.

На празникот Преображение Господово, според Грегоријанскиот календар, 6 август 2025 година, во Католичката црква „Светите Кирил и Методиј и свети Бенедикт“ во Охрид, Скопскиот бискуп и Струмичко-скопски епарх монсињор д-р Киро Стојанов служеше на света Литургија. За време на светата Литургија Јована прими Света Прва Причест. Соскупот сослужуваа парохот отец Оливер Тантушев и отец Гоце Костов.

На почетокот на епископот Стојанов најпрво ги благослови новите оргугли, а потоа го започна евхаристиското славење.

Во својот проповед тој ја искажа радоста за овој ден. Тогаш се осврна и на првата Прија упатено поучно, до парохиската заедница, како и дочестеност, кои се првите катехисти на децата. Проповедта ја заврши осврнувајќи се на празникот Преображение Господово и главната важност во историјата на спасението.

За време на светата Литургија на оргулите свиреше Лука Костов, а пеењето го анимира сестрите Евхаристинки, Наталија, Роберта и Клементина.

Оргулите во Охрид се изработени од познатиот чешки мајстор Антонин Хабетин заедно со неговиот помошник Милош Кулинковски. Оргулите ги имаат карактеристиките. Кутијата за воздух и основата се од мала компанија од Северна Германија. Се друго, куќиштето, распоредот на свиралките, додавањето на педалот за запирање е дело на претходно спомнатиот мајстор. Вкупниот број на свиралки е 295, оргулите имаат 5 запирања во рачниот менувач и еден во педалата, и чиста механичка кутија за воздух со фиока. Инструментот е составен на овој начин од јануари 2025 година во личната работа на мајсторот Антонин Хабетин во Добрива во близина на Рокичани. Оргулите се донираат од бројни луѓе од Словачка со ангажирање на отец Душан Дубравицки. Искажуваме искрена благодарност нему и на сите луѓе во Словачка кои донираа за овој прекрасен музички инструмент.