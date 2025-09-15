Meklēt

Meklēt

Meklēt

lvlatviešu
Pāvests tiekas ar Vjetnamas darba grupas locekļiem Pāvests tiekas ar Vjetnamas darba grupas locekļiem  (@Vatican Media)
Vatikāns

Svētais Krēsls un Vjetnama pārrunā divpusējo sadarbību

Piektdien, 12. septembrī Vatikānā notika Vjetnamas un Svētā Krēsla kopīgās darba grupas sanāksme. Delegācijas vadīja Vjetnamas ārlietu ministra vietnieks Le Thi Thu Hang un Svētā Krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām vietnieks Miroslavs Vahovskis.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna un Vjetnamas pārstāvji apsprieda divpusējās attiecības un katoļu Baznīcas situāciju Vjetnamā, uzsverot katoļu kopienas ieguldījumu sabiedrības attīstībā, kas tiek veikts Evaņģēlija garā un ar pilsonisko atbildību.

Sanāksmes dalībnieki pauda gandarījumu par progresu, kas panākts kopš tikšanās Hanojā 2024. gada maijā, un uzsvēra nepārtraukta dialoga, delegāciju apmaiņas un Svētā Krēsla pārstāvja Vjetnamā arhibīskapa Mareka Zalevska darba nozīmi. Puses apstiprināja savu nodomu turpināt regulāras darba grupas sanāksmes un attīstīt divpusējo sadarbību.

Vizītes laikā Vatikānā Vjetnamas delegācija tikās ar pāvestu Leonu XIV, kā arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un Sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.

Darba grupa locekļi tiekas ar pāvestu
Darba grupa locekļi tiekas ar pāvestu   (@Vatican Media)
15 septembris 2025, 12:37
Kunga eņģelis
Kunga eņģelis
Pāvesta audiences
Pāvesta audiences
Tavs ieguldījums lielajā misijā Tavs ieguldījums lielajā misijā