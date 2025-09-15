Svētais Krēsls un Vjetnama pārrunā divpusējo sadarbību
Silvija Krivteža - Vatikāns
Vatikāna un Vjetnamas pārstāvji apsprieda divpusējās attiecības un katoļu Baznīcas situāciju Vjetnamā, uzsverot katoļu kopienas ieguldījumu sabiedrības attīstībā, kas tiek veikts Evaņģēlija garā un ar pilsonisko atbildību.
Sanāksmes dalībnieki pauda gandarījumu par progresu, kas panākts kopš tikšanās Hanojā 2024. gada maijā, un uzsvēra nepārtraukta dialoga, delegāciju apmaiņas un Svētā Krēsla pārstāvja Vjetnamā arhibīskapa Mareka Zalevska darba nozīmi. Puses apstiprināja savu nodomu turpināt regulāras darba grupas sanāksmes un attīstīt divpusējo sadarbību.
Vizītes laikā Vatikānā Vjetnamas delegācija tikās ar pāvestu Leonu XIV, kā arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un Sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.