Pāvests Leons XIV Kastelgandolfo dārzos Pāvests Leons XIV Kastelgandolfo dārzos  (@Vatican Media)
Pāvests uz īsu brīdi atgriežas Kastelgandolfo

Pirmdienas, 8. septembra vakarā Svētais tēvs ieradās Kastelgandolfo. Viņš tur uzturēsies īsu brīdi. Atgriešanās Vatikānā paredzēta otrdienas pēcpusdienā. Tradicionāli otrdiena pāvestam ir atpūtas diena. Tāpēc šodien audiences nav paredzētas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētā Krēsla Preses birojs pirmdienas vakarā paziņoja par Leona XIV vienas dienas braucienu uz Kastelgandolfo, uzsverot, ka pāvests tur turpinās savas ierastās aktivitātes.

Leons XIV uzturas Barberīni pilī, kas ir daļa no pāvesta vasaras rezidences. 17. gadsimta sākumā būvētā pils, ko uzcēla Šipione Viskonti, joprojām rotā šīs ģimenes ģerbonis. Vēlāk gandrīz trīs gadsimtus tā piederēja Barberīni ģimenei.

Jau vēstīts, ka Leons XVI vasaras brīvdienas Kastelgandolfo pavadīja no 6. līdz 22. jūlijam. Vēlāk viņš uz dažām dienām atgriezās savā vasaras rezidencē augusta vidū, lai svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus. Savukārt 5. septembrī viņš atkal ieradās Kastelgandolfo, lai atklātu ekoloģisko projektu "Borgo Laudato sì".

09 septembris 2025, 09:27
