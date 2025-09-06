Meklēt

Vatikāns

Pāvests pieņēma audiencē Polijas prezidentu Karolu Navrocki

Svētā Krēsla preses dienests publicēja paziņojumu par Polijas prezidenta Karola Tadeja Navrocka audiences pie pāvesta Leona XIV un Vatikāna valsts sekretariātā norisi.

Vatican News

Piektdien, 5. septembrī, pāvests Leons XIV Vatikāna Apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Polijas Republikas prezidentu Karolu Tadeju Navrocki, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un Sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.

Sirsnīgās sarunās, kas notika Vatikāna valsts sekretariātā, tika apspriesta sociālā un politiskā situācija valstī, pievēršot īpašu uzmanību demokrātiskajām vērtībām, uz kurām balstās Polijas sabiedrība, un nepieciešamībai stiprināt vienprātību, saskaroties ar izaicinājumiem, kas tai jāpārvar. Sarunas gaitā tika apspriesti starptautiski jautājumi, īpaši pievēršoties karam Ukrainā.

Ceturtdienas pēcpusdienā prezidents Navrockis apmeklēja Vatikāna baziliku, kur kopā ar ģimeni lūdzās pie svētā Jāņa Pāvila II kapa.

Polijas prezidenta vizīte Vatikānā
Polijas prezidenta vizīte Vatikānā   (ANSA)
06 septembris 2025, 09:32
