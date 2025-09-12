Pāvests pieņēma audiencē Moldovas prezidenti Maiju Sandu
Piektdien, 12. septembrī, pāvests Leons XIV pieņēma audiencē Moldovas Republikas prezidenti Maiju Sandu un viņas vadīto delegāciju.
Silvija Krivteža - Vatikāns
Moldovas Republikas prezidente Maiju Sandu tikās arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Sirsnīgo sarunu laikā, kas norisinājās Vatikāna valsts sekretariātā, tika pausta atzinība par labām divpusējām attiecībām, cerot uz to tālāku nostiprināšanu. Pēc tam diskusijās liela uzmanība tika pievērsta miera un drošības situācijai valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī, īpaši pievēršoties nesenajiem notikumiem Ukrainā.
Moldovas Republikas prezidente Maija Sanda 2024. gadā tika atkārtoti ievēlēta uz otro pilnvaru termiņu.
