Meklēt

Meklēt

Meklēt

lvlatviešu
Pāvests tiekas ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu Pāvests tiekas ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu  (ANSA)
Vatikāns

Pāvests Leons XIV pieņēma audiencē Izraēlas prezidentu

Ceturtdien, 4. septembrī, Vatikānā pāvests Leons XIV pieņēma audiencē Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu. Pēc tam prezidents Hercogs tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un Sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Sirsnīgajās sarunās, kas norisinājās Vatikāna valsts sekretariātā, tika apspriesta politiskā un sociālā situācija Tuvajos Austrumos, kur joprojām pastāv daudzi konflikti, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajai situācijai Gazā. Tika izteikta cerība, ka drīz tiks atsāktas sarunas, lai ar gatavību un drosmīgiem lēmumiem, kā arī ar starptautiskās sabiedrības atbalstu varētu panākt visu ķīlnieku atbrīvošanu un pastāvīgu pamieru, atvieglot humānās palīdzības drošu piegādi visvairāk skartajiem rajoniem un nodrošināt pilnīgu humanitāro tiesību ievērošanu, kā arī abu tautu leģitīmo centienu ievērošanu. Tika arī apspriests, kā nodrošināt palestīniešu tautas nākotni, mieru un stabilitāti reģionā. Svētais Krēsls atkārtoti apstiprināja, ka divu valstu risinājums ir vienīgais veids, kā izbeigt pašreizējo karu. Tika pieminēts arī tas, kas notiek Jordānas Rietumkrastā, un apspriests svarīgais jautājums par Jeruzalemes pilsētu.

Sarunu turpinājumā tika panākta vienošanās par Svētā Krēsla un Izraēlas attiecību vēsturisko nozīmi, kā arī apspriesti daži jautājumi par valsts iestāžu un vietējās Baznīcas attiecībām, īpašu uzmanību pievēršot kristiešu kopienu nozīmei un to iesaistīšanai sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības jomā, sociālās saskaņas veicināšanā un reģiona stabilitātes nodrošināšanā.

Pēc Vatikāna arhīva un bibliotēkas apmeklējuma prezidents Īzaks Hercogs ceturtdienas pēcpusdienā atgriezās Telavivā.

Vatikāna valsts sekretārs tiekas ar Izraēlas prezidentu Hercogu.
Vatikāna valsts sekretārs tiekas ar Izraēlas prezidentu Hercogu.   (ANSA)
04 septembris 2025, 14:52
Kunga eņģelis
Kunga eņģelis
Pāvesta audiences
Pāvesta audiences
Tavs ieguldījums lielajā misijā Tavs ieguldījums lielajā misijā