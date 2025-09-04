Pāvests Leons XIV pieņēma audiencē Izraēlas prezidentu
Silvija Krivteža - Vatikāns
Sirsnīgajās sarunās, kas norisinājās Vatikāna valsts sekretariātā, tika apspriesta politiskā un sociālā situācija Tuvajos Austrumos, kur joprojām pastāv daudzi konflikti, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajai situācijai Gazā. Tika izteikta cerība, ka drīz tiks atsāktas sarunas, lai ar gatavību un drosmīgiem lēmumiem, kā arī ar starptautiskās sabiedrības atbalstu varētu panākt visu ķīlnieku atbrīvošanu un pastāvīgu pamieru, atvieglot humānās palīdzības drošu piegādi visvairāk skartajiem rajoniem un nodrošināt pilnīgu humanitāro tiesību ievērošanu, kā arī abu tautu leģitīmo centienu ievērošanu. Tika arī apspriests, kā nodrošināt palestīniešu tautas nākotni, mieru un stabilitāti reģionā. Svētais Krēsls atkārtoti apstiprināja, ka divu valstu risinājums ir vienīgais veids, kā izbeigt pašreizējo karu. Tika pieminēts arī tas, kas notiek Jordānas Rietumkrastā, un apspriests svarīgais jautājums par Jeruzalemes pilsētu.
Sarunu turpinājumā tika panākta vienošanās par Svētā Krēsla un Izraēlas attiecību vēsturisko nozīmi, kā arī apspriesti daži jautājumi par valsts iestāžu un vietējās Baznīcas attiecībām, īpašu uzmanību pievēršot kristiešu kopienu nozīmei un to iesaistīšanai sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības jomā, sociālās saskaņas veicināšanā un reģiona stabilitātes nodrošināšanā.
Pēc Vatikāna arhīva un bibliotēkas apmeklējuma prezidents Īzaks Hercogs ceturtdienas pēcpusdienā atgriezās Telavivā.