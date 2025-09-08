Meklēt

Vatikāns

Pāvests Leons XIV: Dievs vēlas mieru!

"Dievs nevēlas karu. Dievs vēlas mieru! Kungs atbalsta tos, kuri cenšas izkļūt no naida spirāles un iet dialoga ceļu", – uzsvēra pāvests Leons XIV pirms lūgšanas "Kunga eņģelis". Romas bīskaps aicināja ticīgos lūgties par mieru konfliktu zonās.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vēršoties pie svētceļniekiem Svētā Pētera laukumā Vatikānā, pāvests Leons XIV pauda prieku par divu jauno svēto – Pjēra Džordžo Frassati un Karlo Akutis kanonizāciju un paziņoja par divu mocekļu beatifikāciju: Tallinas arhibīskapa Eduarda Profitliha, kurš tika nogalināts 1942. gadā, un Marijas Magdalēnas Bodi, kristīgās lajes, kura nogalināta 1945. gadā Ungārijā.

Pāvests aicināja ticīgos nepārtraukt lūgšanas par mieru, īpaši Svētajā Zemē, Ukrainā un visos citos reģionos, kur turpinās kari un vardarbība Viņš arī vērsās pie pasaules līderiem ar aicinājumu "ieklausīties sirdsapziņas balsī".

"Iedomātās uzvaras, kas panāktas ar ieročiem, sējot nāvi un iznīcību, patiesībā ir sakāves un nekad nenes mieru un drošību. Dievs nevēlas karu. Dievs vēlas mieru! Un Dievs atbalsta tos, kuri vēlas izkļūt no naida spirāles un iet dialoga ceļu", - uzsvēra Svētais tēvs.

08 septembris 2025, 10:00
