Pāvests godinās 21. gadsimta ticības liecinieku piemiņu
Silvija Krivteža - Vatikāns
Arhibīskaps Fabio Fabene pastāstīja, ka Jauno mocekļu komisija izveidota 2023. gadā pēc pāvesta Franciska iniciatīvas, un tā darbojas Kanonizācijas lietu dikastērija ietvaros. Komisija ir apkopojusi vairāk nekā 1600 mocekļu liecības. Viņu vidū ir 304 amerikāņi un 43 eiropieši, kas nogalināti dažādās valstīs un misiju punktos. Tuvo Austrumu reģionā dzīvību par Kristu ir atdevuši 277 mocekļi, Āzijā un Okeānijā – 357. Āfrikā upuru skaits ir vislielākais – 643.
Kā norādīja Romas Svētā Egīdija kopienas vadītājs Andrea Rikardi, "kristieši turpina mirt, jo viņi ir Evaņģēlija sludinātāji, mīlestības pret Dievu un tuvāko liecinieki mūsdienu pasaulē". Viņu stāsti aptver dažādas valstis un kristīgās tradīcijas. Tie ir arī terorisma un etnisko konfliktu upuri; konsekrētās personas, kuras mirušas, kalpojot nabadzīgajiem; ticīgie, kas kļuvuši par noziedzīgu organizāciju mērķiem.
Arhibīskaps Fabio Fabene, Kanonizācijas lietu dikastērija sekretārs un Jauno mocekļu komisijas vadītājs, uzsvēra, ka Jubilejas gada ekumeniskajā dievkalpojumā piedalīsies 24 delegāti no dažādām kristīgajām kopienām. Dzīve, kas atdota Kristum, stiprina Baznīcas vienotību, teica arhibīskaps. "Šajos mocekļos tiek īstenots patiess asiņu ekumenisms", viņš piebilda.
Savukārt Jauno mocekļu komisijas sekretārs Marko Ņavi sacīja, ka dievkalpojuma vadmotīvs būs evaņģēliskās svētības. Ticīgie lūgsies par konkrētiem ticības lieciniekiem, piemēram, par māsu Leonellu Zgorbati, kura nogalināta Somālijā 2006. gadā, kristiešiem, kurus teroristi nogalināja Burkinafaso 2019. gadā, un daudziem citiem.
Komisija turpina svētā Jāņa Pāvila II aizsākto darbu, kurš 2000. gadā izveidoja speciālu grupu ar mērķi apkopot liecības par 21. gadsimta mocekļiem. Tagad šo ticības liecinieku piemiņa tiek godināta Svētā Bartolomeja baznīcā Romā. Cerībai veltītajā Jubilejas gadā mocekļu liecībām ir īpaša nozīme. "Šie mūsu brāļi un māsas cerību lika nevis šīs pasaules realitātēs, bet gan Dieva sirdī," uzsvēra arhibīskaps Fabene. Patiesa kristīgā cerība, - teica Andrea Rikardi, - izaug no dzīvas atmiņas par Dievu, un to stiprina arī vienkāršu cilvēku piemēri, kuri ticēja un paļāvās uz Viņu pat savu lielāko pārbaudījumu laikā.