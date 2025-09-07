Pāvests ģimenes svētkos Vatikānā: "Pasaulei ir vajadzīga jūsu liecība"
Silvija Krivteža – Vatikāns
Tas, ka Vatikānā tiek organizēts svētku pasākums Vatikāna darbinieku ģimenēm, ir kļuvis par skaistu tradīciju. Šogad šāds pasākums bija plānots maijā, bet sakarā ar notikumiem, kas bija saistīti ar pontifikāta maiņu, tika pārcelts uz septembri. Un tā sestdienas, 6. septembra, pēcpusdienā Vatikāna dārzos, laukumā pie Vatikāna valsts administrācijas ēkas, sapulcējās simtiem cilvēku: tēvi, mātes un bērni.
"Sveiki! Labvakar! Cik brīnišķīgi, ka mēs visi esam sanākuši kopā, īpaši šajos ģimenes svētkos! Man ir ļoti patīkami redzēt jūs visus, bērnus: aplausi jums visiem!", – teica pāvests. "Tāpat kā mamma un tētis jūs mīl, arī mēs, kad visi sanākam kopā, ļoti jūs mīlam, jo mēs visi esam Dieva ģimene kopā ar mūsu brāli, mūsu labāko draugu Jēzu", teica Leons XIV, ar smaidu uzlūkojot pusaudžus un bērnus. "Ar atvērtu sirdi mēs vēlamies izbaudīt šo brīnišķīgo mirkli," viņš piebilda un uzsvēra, ka runa ir par "prieku būt ģimenei, prieku būt kopā, draudzēties viens ar otru, svinēt dāvanas, īpaši dzīves dāvanu, ģimenes dāvanu, ko mums ir devis Kungs".
"Sveicu visus! Paldies par sirsnīgo uzņemšanu!" – teica pāvests Leons XIV, vēršoties pie vecākiem. "Ģimeņu liecības mūsdienu pasaulē ir ļoti svarīgas! Paldies jums visiem par šo liecību un par jūsu klātbūtni šovakar, kā arī par visu, ko jūs darāt, dažkārt ar lielu pašaizliedzību, lai uzturētu ģimeni, nododot šo vēstījumu, tādējādi piedaloties garā, ko mums atstājis Jēzus Kristus".
Uzrunas noslēgumā pāvests kopā ar svētku dalībniekiem noskaitīja lūgšanu "Esi sveicināta, Marija". Pēc tam pāvests Leons XIV iegāja bērnu un viņu vecāku pūlī. Apskāvieni, svētības, roku spiedieni, fotogrāfijas stundas garumā, kā arī ar dāvanu – picu "Margarita" ar mocarellas sieru, kas veidoja uzrakstu "Lai dzīvo pāvests Leons XIV".