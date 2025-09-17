Pāvests: Gazas joslai nepieciešams cits risinājums
Silvija Krivteža - Vatikāns
Pāvests Leons XIV nepilnas divas dienas pavadīja savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo. Pirms atgriešanās Vatikānā otrdienas vakarā viņš atbildēja uz vairākiem žurnālistu jautājumiem par situāciju Gazā un nesen Krievijas izvirzītajām apsūdzībām pret NATO.
Jautāts par Gazas iedzīvotāju situāciju, kuri ir spiesti bēgt no notiekošā kara ar vienu iepirkumu maisiņu, Leons XIV sacīja: "Daudziem nav kur iet, tāpēc tas rada lielas bažas. Es runāju ar cilvēkiem tur un ar vietējās draudzes priesteri. Viņi joprojām vēlas palikt, viņi paliek, bet mums tiešām ir jāmeklē cits risinājums."
Pāvestam tika jautāts arī viņa viedoklis par Kremļa nesen pausto paziņojumu, ka NATO karo ar Krieviju. "NATO nav sākusi nekādu karu," atbildēja Leons XIV. "Poļi ir satraukti, jo viņi uzskata, ka viņu gaisa telpa ir pārkāpta, tāpēc situācija ir ļoti saspringta. Ļoti, ļoti saspringta," piebilda pāvests.
Jautāts, vai viņš jūtas satraukts, Leons XIV atbildēja: "Protams." 16. septembra vakarā pāvests atgriezās Vatikānā.