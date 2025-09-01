Leons XIV: žēlsirdība pārveido sirdis un stiprina kopību
Silvija Krivteža - Vatikāns
Pāvests pateicās institūcijas locekļiem par gandrīz septiņdesmit gadu ilgo darbu, kalpojot trūcīgajirm un veicinot "cilvēka integrālo attīstību saskaņā ar kristīgo, īpaši franciskāņu, tradīciju un Baznīcas mācību". Šī kalpojuma pirmsākumi meklējami vienkārša kapucīnu brāļa, Milānas klostera durvju sarga Sesilio Kortinovisa dzīvē. Viņa sirds atsaucās uz nabago lūgumiem, kas klauvēja pie klostera durvīm. Viņš lūdza Kungu palīdzēt viņam labāk rūpēties par šiem nelaimīgajiem cilvēkiem, kurus sauca par saviem draugiem. Un Providence viņam sūtīja līdzīgi domājošu cilvēku - Emilio Grinjani. "Tā iesākās skaistais piedzīvojums, kura liecinieki un dalībnieki jūs visi šodien esat," teica pāvests Leons XIV, norādot uz kalpošanas franciskāniskajām saknēm: Asīzes svētais saskatīja Kunga vaigu katrā nabadzīgajā cilvēkā.
"Šodien mēs pieminam žēlsirdības vēsturi, kas, dzimusi no viena cilvēka ticības, uzplauka, dodot dzīvību lielai kopienai, kas veicina mieru un taisnīgumu", teica Romas bīskaps. "Svētā Franciska darba" vēsture, pirmkārt, ir brāļu un māsu kopīgs ceļojums, kuri viens otrā atpazīst Dieva dāvanu un atbalsta viens otru svētuma ceļos, uzsvēra Leons XIV, atsaucoties uz trim institūcijas statūtos izceltajām pamatdimensijām: palīdzēt, saņemt un veicināt.
Palīdzēt nozīmē būt tuvu katram cilvēkam. Pāvests norādīja uz iespaidīgo konkrēto iniciatīvu klāstu: sākot no zupas virtuvēm, ēdnīcām un garderobēm līdz medicīnas centriem, dušām, psiholoģiskajam atbalstam un nodarbinātības konsultācijām. Pateicoties šiem pakalpojumiem, katru gadu vairāk nekā trīsdesmit tūkstoši cilvēku saņem nepieciešamo palīdzību.
Saņemt nozīmē atvērt savu sirdi un dzīvi savam tuvākajam. Tie ir uzmanības žesti: ieskatīšanās acīs, silts rokasspiediens, paklanīšanās ciešanu priekšā. Pāvests atgādināja, ka viņa priekšgājējs Francisks bija īpaši tuvs šim stilam, kas palīdz pārvarēt dramatisko "es" izolāciju un radīt gaišu "mēs" kopienu. Šodien, uzsvēra Leons XIV, sabiedrībai ļoti trūkst tieši šīs spējas būt klāt un uzmanīgi klausīties.
Veicināt nozīmē respektēt katra cilvēka cieņu un rūpēties par viņa attīstību, neizvirzot nosacījumus un negaidot neko pretī. "Tā Kungs rīkojas ar katru no mums," skaidroja pāvests. "Viņš mums rāda ceļu, dod spēku sekot, bet atstāj mūs brīvus." Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka šī misija ir paredzēta ne tikai tiem, kas tieši pievēršas "Svētā Franciska darbam", bet arī visai sabiedrībai. Dzīvot ar mīlestību pret savu tuvāko, rūpējoties par viņa labumu, ir lieliska iespēja visas cilvēces morālajai, kultūras un ekonomiskajai izaugsmei. Svētais tēvs pateicās viesiem par viņu liecību, kā arī apliecināja viņiem lūgšanu pilnu atbalstu un deva savu apustulisko svētību.