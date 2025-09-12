Meklēt

Pāvests Leons XIV
Leons XIV: bēdās uzklausīsim radības cerības vēsti

Romā norisinās 12. Latīņamerikas zinātnes un reliģijas kongress "Radīšanas valodas". Vatikāna valsts sekretāra, kardināla Pjetro Parolina parakstītajā vēstulē kongresa dalībniekiem, pāvests Leons XIV sirsnīgi sveic Pontifikālās augstskolas "Regina Apostolorum" rektoru Hozē Enriko Ojarsunu un pasākuma organizatorus.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vēstulē 12. Latīņamerikas Zinātnes un reliģijas kongresa dalībniekiem "Radības valodas: Dabas grāmatas zinātniskā, filozofiskā un teoloģiskā hermeneitika kā cerības ceļš" Romas bīskaps, citējot svēto Augustīnu, mudina "meklēt ceļus, kas ļaus cilvēkam pārsniegt visu, ko var izmērīt, apcerēt Mēru bez mēra; pārsniegt to, ko var saskaitīt, apcerēt Skaitli bez skaitļa; pārsniegt to, kas var būt grēks, apcerēt Svaru bez svara".

Tādā veidā, pat "neizsakot nevienu vārdu", Dieva darbi pasludina sava Radītāja godību un cilvēki var dzirdēt Viņa cerības vēsti ne tikai savas eksistences gaišo dienu krāšņumā, bet arī cilvēka stāvoklim raksturīgajās ciešanu un pārbaudījumu naktīs (sal. Ps 19,1-4).

Latiņamerikas Zinātnes un reliģijas kongress norisinās no 10. līdz 12. septembrim Pontifikālajā augstskolā "Regina Apostolorum".

12 septembris 2025, 14:09
