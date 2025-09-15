Grace for the World: brālības un cerības vakars Vatikānā
Silvija Krivteža - Vatikāns
Pasākuma organizatori uzsvēra, ka tas nebija tikai koncerts, bet plaša mēroga kultūras projekts, kas apvienoja mūziku, mākslu, cilvēku liecības un dzīvu dialogu. Un sestdienas vakarā Bernīni kolonādes "apskāviens" pārvērtās par telpu simboliskam vēstījumam visai pasaulei.
Jau no pirmās minūtes publika sajuta īpašu svētku atmosfēru. Uz skatuves pārmaiņus kāpa mākslinieki, kuru vārdi ir pazīstami dažādos planētas nostūros: Andrea Bočelli, Farels Viljamss ar kori "Uguns balsis", Džons Ledžends, Romas diecēzes koris monsinjora Marko Frisinas vadībā, slavenais itāļu trio "Il Volo", kolumbiešu dziedātājs Karols Džī un citi mākslinieki. Katrs priekšnesums skanēja kā daļa no vienas cerībai veltītas himnas.
Vakaram īpašu noskaņu radīja gaismas šovs: debesīs virs laukuma pacēlās vairāk nekā trīs tūkstoši dronu. Tas bija "Nova Sky Stories" studijas darba rezultāts. Tās radītie zīmējumi, iedvesmojoties no Siksta kapelas gleznām, burtiski savienoja pagātni un nākotni, lūgšanu un tehnoloģijas. Šajā gaisa izrādē varēja saskatīt tieši to "simbolisko apskāvienu", kas tika apspriests arī sanāksmes gala dokumentā.
Tieši šis apskāviens, kas adresēts visai cilvēcei, kļuva par vakara vēstījuma kodolu: māksla ir paredzēta ne tikai skaistumam, bet arī vienotībai, atgādinot par brālības spēku un atbildību aizsargāt radību. 13. septembra vakarā Svētā Pētera laukums kļuva par telpu, kur vārdi un mūzika, gaisma un lūgšanas klusums saplūda vienotā brālības liecībā, vienkāršā, bet tajā pašā laikā universālā liecībā: cerība dzīvo tur, kur ir vienotība.