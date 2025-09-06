Pāvests atklāj vides izglītības centru Kastelgandolfo
Silvija Krivteža - Vatikāns
Programmas centrālais brīdis bija Vārda liturģija ar pasvētīšanas rituālu. Sprediķī Romas bīskaps atgādināja par cilvēka aicinājumu rūpīgi saudzēt apkārtējo vidi. "Sākotnēji viss bija gudri iekārtots tā, lai katrai radībai būtu sava vieta Dieva plānā. Katra no tām ir "laba", kā teikts Radīšanas grāmatā," uzsvēra pāvests un pievērsās Kristus vārdiem no Mateja evaņģēlija: "Skatieties uz putniem gaisā... Aplūkojiet lauka lilijas, kā tās aug." Pēc viņa teiktā, šajos tēlos Kungs mums atgādina par cilvēka īpašo cieņu – radītu pēc Radītāja tēla un līdzības. Taču šī cieņa neatbrīvo mūs no atbildības: gluži pretēji, tā ir saistīta ar pienākumu aizsargāt pārējo radību. "Rūpes par pasauli kļūst par patiesu aicinājumu, kas ir kopīgs visiem. Mums ir jāatceras, ka mēs esam radības starp radībām, nevis radītāji," uzsvēra Svētais tēvs, atsaucoties uz savu priekšgājēju pāvestu Francisku.
Jaunais eko-ciemats ir pāvesta Bergoljo mantojums, "sēkla, kas var nest taisnīguma un miera augļus", ja tā paliks uzticīga savai misijai: būt par "konkrētu domāšanas, struktūras un rīcības modeli", kas veicina ekoloģisko atgriešanos ar katehēzes un izglītības palīdzību. Radītās pasaules skaistums apvieno garīgumu, dabu, vēsturi, mākslu, darbu un tehnoloģijas, "tas viss nevar nerunāt par Dievu", atzīmēja Romas bīskaps, piebilstot, ka Borgo Laudato Sì komplekss ir iecerēts kā "intimitātes un brālīgas kopības vieta".
Pasvētīšanas ceremonija noslēdzās ar lūgšanu, kurā pāvests pateicās Dievam par jaunas telpas atvēršanu, kur cilvēki iemācīsies rūpēties par Viņa radību, kas uzticēta cilvēcei: "Dod mums apbrīnot Tavas radības skaistumu, lai tajā mēs varētu apcerēt Tavas mīlestības diženumu un iemācīties to parādīt visās savās attiecībās." Tikšanās noslēgumā tās dalībnieki kopā ar itāļu dziedātāju Andrea Bočelli un viņa dēlu Mateo izpildīja dziesmu "Dolce Sentire".