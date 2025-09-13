Bērni sveic pāvestu dzimšanas dienā: mēs tevi ļoti mīlam
Silvija Krivteža – Vatikāns
Daudzos zīmējumos ir attēlots pāvests kopā ar bērniem un uzraksti, kas aicina uz mieru un mīlestību. Ar krāsainajiem zīmējumiem, kas tapuši slimnīcas palātās, bērni vēlējās izteikt vārdus, ko Leons XIV atkārto kopš savas ievēlēšanas dienas: mieru visiem un visai pasaulei.
"Dievs nevēlas karu, Viņš vēlas mieru un atbalsta tos, kuri cenšas izkļūt no naida spirāles un veikt dialoga ceļu," – pagājušajā svētdienā uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests Leons XIV. Dažādu tautību, reliģiju un kultūru bērni, veidojot savus zīmējumus, apliecina jubilāram savu mīlestību.
"Mēs tevi tik ļoti mīlam" - lasām vienā no zīmējumiem. Citā zīmējumā redzams pāvests, kurš tur rokās Pace (Miera) karogu un saka vārdus: "Neuztraucies, es par to parūpēšos". Blakus viņam attēlots balodis ar olīvu zariņu knābī, un viena no blakus stāvošajām figūrām saka: "Dārgais pāvest, mēs vēlamies svinēt tavu dzimšanas dienu". Otrais simbols norāda, ka bērni visā pasaulē vēlas būt kopā, ko nevēlas visi pieaugušie. Kādā citā zīmējumā, ko parakstījuši Džesika, Aleksija, Karlota, Mateo un Frančesko, maza meitene pasniedz pāvestam miera karogu ar laba vēlējumiem.