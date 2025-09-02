Pāvests aizlūdz par Afganistānā notikušās zemestrīces upuriem
Silvija Krivteža - Vatikāns
Svētdien īsi pirms pusnakts notika sešu magnitūdu stipra zemestrīce Konaras un Nangarhāras provincēs, Afganistānas austrumos. Dabas katastrofā dzīvību zaudēja vismaz 900 cilvēku un vairāk nekā 3000 tika ievainoti. Varasiestādes brīdina, ka upuru skaits var pieaugt.
Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina parakstītajā telegrammā Svētais tēvs pauž dziļas skumjas par traģēdijas apmēru. Viņš aizlūdz par bojā gājušo cilvēku dvēselēm, ievainotajiem un bez vēsts pazudušajiem. Romas bīskaps uztic zemestrīces upurus "Visvarenā žēlsirdībai un apliecina solidaritāti ar visiem, īpaši ar tiem, kas sēro par tuvinieku zaudējumu, glābējiem un civilajām varas iestādēm, kas ir iesaistītas glābšanas un atjaunošanas darbos."