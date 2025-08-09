Vatikāns izdod Karlo Akutis un Pjerdžordžo Frassati kanonizācijai veltītas pastmarkas
Mākslinieka Alberto Falketti gleznots svētīgā Pjērdžordžo Frassati portrets un fotogrāfija, kurā redzams svētīgais Karlo Akutis sarkanā kreklā ar mugursomu plecos, kas uzņemta Subasio kalnā netālu no Asīzes, – šie divi attēli tika izmantoti uz pastmarkām, kas izdotas par godu abu svētīgo jauniešu kanonizācijai.
Silvija Krivteža – Vatikāns
Pastmarkas sagatavoja Vatikāna pasts sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm Itālijā, Sanmarīno Republikā un Suverēnajā Maltas Ordenī. Tas ir veltījums diviem itāļu jauniešiem, kuri, neskatoties uz savu īso dzīvi, bija Jēzus Kristus liecinieki.
Katras pastmarkas nominālvērtība ir 1,35 eiro. Papildus pastmarkām Vatikāna pasts ir sagatavojis arī pirmās dienas aploksni. Jaunās pastmarkas būs pieejamas pārdošanā tūlīt pēc kanonizācijas ceremonijas pasta nodaļā Svētā Pētera laukumā, bet no nākamās dienas arī citās pasta nodaļās. Kanonizācijas ceremonija notiks svētdien, 7. septembrī, un to vadīs pāvests Leons XIV.
