Seišelu salu prezidenta Ramkalavana vizīte Vatikānā
Piektdien, 22. augustā, Vatikānā pāvests Leons XIV pieņēma audiencē Seišelu salu prezidentu Vavelu Ramkalavanu un viņa vadīto delegāciju.
Vatican News
Seišelu salu prezidents Ramkalavans tikās arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un Valsts sekretāra vietnieku attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām priesteri Miroslavu Vakovski.
Sirsnīgajās sarunās Valsts sekretariātā tika uzsvērtas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Seišelu salām, kā arī apspriesti dažādi politiskās un ekonomiskās situācijas aspekti, īpaši sadarbība ar vietējo Baznīcu vides aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomā, īpašu uzmanību pievēršot arhipelāga jaunatnes audzināšanai.
Romas bīskaps savam viesim uzdāvināja vēstījumu 2025. gada Pasaules miera dienai un maza izmēra gleznu. Savukārt Seišelu salu prezidents pasniedza pāvestam nelielu zvejas laivas kopiju.
22 augusts 2025, 14:09