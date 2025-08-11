Plašākas tiesības Vatikānā strādājošajiem bērnu vecākiem
Inese Šteinerte - Vatikāns
Līdz ar šo dokumentu, kas latīņu valodā nosaukts “Rescriptum”, tiek ieviesti daži jauninājumi attiecībā uz ģimenes pabalstiem, brīvdienām, kas tiek piešķirtas tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, kā arī vecāku tiesībām, kuriem ir bērni ar fizisko, vai mentālo invaliditāti.
Dokumentu ir sastādījusi Svētā Krēsla Darba nodaļas (ULSA) padome, to parakstījis Ekonomikas sekretariāta prefekts Maksimino Kabaljero Ledo. Jaunie noteikumi, kas ietverti “Rescriptum”, attiecas galvenokārt uz Vatikānā strādājošajiem ģimenes tēviem. Tā piemēram, viņiem tiek dotas 5 pilnā apmērā apmaksātas brīvdienas, piedzimstot bērnam. Tās var izmantot visas kopā, vai sadalīt pa daļām un izmantot ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc bērna dzimšanas.
Ja ģimenē ir bērni ar mediķu komisijas atzītu invaliditāti, tiek noteikts, ka vecākiem katru mēnesi ir tiesības pēc kārtas, vai atsevišķi izņemt pilnā apmērā apmaksātas 3 brīvdienas ar noteikumu, ka bērni šajā laikā neatrodas specializētās aprūpes vietās. Ģimenēm, kurās aug bērni ar mediķu atzītu invaliditāti, tiek piešķirts speciāls pabalsts. Pabalsts tiek piešķirts arī Vatikāna pensionāriem, kuru invaliditāti ir atzinusi mediķu komisija.